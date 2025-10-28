قیمت لحظه‌ ای Hexly امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت $HEX به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت $HEX را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Hexly امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت $HEX به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت $HEX را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Hexly

قیمت Hexly ($HEX)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 $HEX به USD:

$0.0001061
0.00%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است.
نمودار قیمت لحظه ای Hexly ($HEX)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 15:09:16 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Hexly ($HEX) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0
$ 0.00383109
$ 0
--

--

0.00%

0.00%

قیمت لحظه‌ ای Hexly ($HEX) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، $HEX در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته $HEX برابر با $ 0.00383109 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، $HEX در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -- و در 7 روز گذشته 0.00% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Hexly ($HEX)

$ 10.61K
--
$ 10.61K
100.00M
100,000,000.0
ارزش بازار فعلی Hexly برابر است با $ 10.61K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش $HEX برابر است با 100.00M، و عرضه کل آن 100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 10.61K است.

تاریخچه قیمت Hexly ($HEX) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Hexly به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Hexly به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Hexly به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Hexly به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0--
30 روز$ 0+15.92%
60 روز$ 0-1.22%
90 روز$ 0--

Hexly$HEX چیست

Hexly is an AI-powered Web3 firewall designed to protect crypto wallets from hidden drainers, malicious approvals, fake airdrops, and phishing attacks. Built for traders and investors, Hexly scans wallet activity in real time, assigns a unique HexScore™ (0–100) to assess risk, and offers actionable recommendations to secure assets—such as revoking unsafe permissions, improving privacy settings, and blocking spam.

The platform uses behavioral analysis, contract scanning, and AI-driven threat detection to flag suspicious dApps, gas spikes, metadata leaks, and drainer patterns—before users sign risky transactions. Its intuitive dashboard shows wallet health, connected apps, tokens, recent actions, and exportable PDF reports for monitoring or compliance.

Hexly’s utility extends beyond protection: it empowers users to trade confidently in Web3 with predictive alerts, risk scoring, and one-click fixes. The native token, $HEX, unlocks advanced features like multi-chain scanning, continuous monitoring, and premium reports. A 5% transaction fee on $HEX supports infrastructure, AI model training, and platform growth.

Hexly is more than a security tool—it’s a real-time AI guardian built to keep your wallet safe in the fast-moving, high-risk world of crypto trading.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Hexly ($HEX)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Hexly (USD)

ارزش Hexly ($HEX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Hexly ($HEX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Hexly را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Hexly را بررسی کنید!

$HEX به ارزهای محلی

توکنومیکس Hexly ($HEX)

درک، توکنومیکس Hexly ($HEX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده $HEX بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Hexly ($HEX)

امروز Hexly ($HEX) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای $HEX به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی $HEX نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی $HEX نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Hexly چقدر است؟
ارزش بازار $HEX برابر است با $ 10.61K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش $HEX چقدر است؟
عرضه در گردش $HEX برابر است با 100.00M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت $HEX چقدر بوده است؟
$HEX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00383109 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت $HEX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
$HEX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات $HEX چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای $HEX برابر است با -- USD.
آیا $HEX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد $HEX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت $HEX مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 15:09:16 (UTC+8)

