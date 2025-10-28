Hexly$HEX چیست

Hexly is an AI-powered Web3 firewall designed to protect crypto wallets from hidden drainers, malicious approvals, fake airdrops, and phishing attacks. Built for traders and investors, Hexly scans wallet activity in real time, assigns a unique HexScore™ (0–100) to assess risk, and offers actionable recommendations to secure assets—such as revoking unsafe permissions, improving privacy settings, and blocking spam. The platform uses behavioral analysis, contract scanning, and AI-driven threat detection to flag suspicious dApps, gas spikes, metadata leaks, and drainer patterns—before users sign risky transactions. Its intuitive dashboard shows wallet health, connected apps, tokens, recent actions, and exportable PDF reports for monitoring or compliance. Hexly's utility extends beyond protection: it empowers users to trade confidently in Web3 with predictive alerts, risk scoring, and one-click fixes. The native token, $HEX, unlocks advanced features like multi-chain scanning, continuous monitoring, and premium reports. A 5% transaction fee on $HEX supports infrastructure, AI model training, and platform growth. Hexly is more than a security tool—it's a real-time AI guardian built to keep your wallet safe in the fast-moving, high-risk world of crypto trading.

منبع Hexly ($HEX) وب سایت رسمی

ارزش Hexly ($HEX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Hexly ($HEX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Hexly را بررسی کنید.

توکنومیکس Hexly ($HEX)

درک، توکنومیکس Hexly ($HEX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده $HEX بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Hexly ($HEX) امروز Hexly ($HEX) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای $HEX به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی $HEX نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی $HEX نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Hexly چقدر است؟ ارزش بازار $HEX برابر است با $ 10.61K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش $HEX چقدر است؟ عرضه در گردش $HEX برابر است با 100.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت $HEX چقدر بوده است؟ $HEX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00383109 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت $HEX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ $HEX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات $HEX چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای $HEX برابر است با -- USD . آیا $HEX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد $HEX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت $HEX مراجعه کنید.

