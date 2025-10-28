قیمت Hexly ($HEX)
--
--
0.00%
0.00%
قیمت لحظه ای Hexly ($HEX) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، $HEX در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته $HEX برابر با $ 0.00383109 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می باشد.
از نظر عملکرد کوتاه مدت، $HEX در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -- و در 7 روز گذشته 0.00% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می دهد.
ارزش بازار فعلی Hexly برابر است با $ 10.61K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش $HEX برابر است با 100.00M، و عرضه کل آن 100000000.0 می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $ 10.61K است.
امروز، تغییر قیمت Hexly به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Hexly به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Hexly به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Hexly به USD به میزان $ 0 بود.
|دوره
|تغییر قیمت (USD)
|تغییر قیمت (%)
|امروز
|$ 0
|--
|30 روز
|$ 0
|+15.92%
|60 روز
|$ 0
|-1.22%
|90 روز
|$ 0
|--
Hexly is an AI-powered Web3 firewall designed to protect crypto wallets from hidden drainers, malicious approvals, fake airdrops, and phishing attacks. Built for traders and investors, Hexly scans wallet activity in real time, assigns a unique HexScore™ (0–100) to assess risk, and offers actionable recommendations to secure assets—such as revoking unsafe permissions, improving privacy settings, and blocking spam.
The platform uses behavioral analysis, contract scanning, and AI-driven threat detection to flag suspicious dApps, gas spikes, metadata leaks, and drainer patterns—before users sign risky transactions. Its intuitive dashboard shows wallet health, connected apps, tokens, recent actions, and exportable PDF reports for monitoring or compliance.
Hexly’s utility extends beyond protection: it empowers users to trade confidently in Web3 with predictive alerts, risk scoring, and one-click fixes. The native token, $HEX, unlocks advanced features like multi-chain scanning, continuous monitoring, and premium reports. A 5% transaction fee on $HEX supports infrastructure, AI model training, and platform growth.
Hexly is more than a security tool—it’s a real-time AI guardian built to keep your wallet safe in the fast-moving, high-risk world of crypto trading.
