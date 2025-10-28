HAiOHAIO چیست

HAiO is an AI-powered Web3 music platform where anyone can create, curate, and monetize music using autonomous AI Agents. It removes traditional barriers like skills, tools, and licensing by enabling instant music generation and smart playlist creation. Through Agent-Fi, users can stake and co-own AI Agents as NFTs, turning engagement into earnings. HAiO serves creators, listeners, and developers with tools to build, stream, and scale music experiences on-chain.

ارزش HAiO (HAIO) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از HAiO (HAIO) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت HAiO را بررسی کنید.

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره HAiO (HAIO) امروز HAiO (HAIO) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای HAIO به واحد USD برابر است با 0.01870924 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی HAIO نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.01870924 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی HAIO نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار HAiO چقدر است؟ ارزش بازار HAIO برابر است با $ 5.49M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش HAIO چقدر است؟ عرضه در گردش HAIO برابر است با 292.98M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت HAIO چقدر بوده است؟ HAIO به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.04475526 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت HAIO در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ HAIO به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.01719764 USD رسید. حجم معاملات HAIO چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای HAIO برابر است با -- USD . آیا HAIO در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد HAIO در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت HAIO مراجعه کنید.

