قیمت لحظه‌ ای HAiO امروز برابر است با 0.01870924 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت HAIO به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت HAIO را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای HAiO امروز برابر است با 0.01870924 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت HAIO به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت HAIO را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره HAIO

اطلاعات قیمت HAIO

وب‌سایت رسمی HAIO

توکنومیکس HAIO

پیش‌بینی قیمت HAIO

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو HAiO

قیمت HAiO (HAIO)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 HAIO به USD:

$0.01872878
$0.01872878$0.01872878
-10.20%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای HAiO (HAIO)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:03:43 (UTC+8)

اطلاعات قیمت HAiO (HAIO) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.0184112
$ 0.0184112$ 0.0184112
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.02094934
$ 0.02094934$ 0.02094934
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.0184112
$ 0.0184112$ 0.0184112

$ 0.02094934
$ 0.02094934$ 0.02094934

$ 0.04475526
$ 0.04475526$ 0.04475526

$ 0.01719764
$ 0.01719764$ 0.01719764

+0.07%

-10.26%

-10.70%

-10.70%

قیمت لحظه‌ ای HAiO (HAIO) برابر است با $0.01870924. در 24 ساعت گذشته، HAIO در بازه قیمتی حداقل $ 0.0184112 تا حداکثر $ 0.02094934 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته HAIO برابر با $ 0.04475526 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.01719764 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، HAIO در یک ساعت گذشته +0.07%، در 24 ساعت گذشته -10.26% و در 7 روز گذشته -10.70% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار HAiO (HAIO)

$ 5.49M
$ 5.49M$ 5.49M

--
----

$ 18.73M
$ 18.73M$ 18.73M

292.98M
292.98M 292.98M

999,987,464.9381567
999,987,464.9381567 999,987,464.9381567

ارزش بازار فعلی HAiO برابر است با $ 5.49M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش HAIO برابر است با 292.98M، و عرضه کل آن 999987464.9381567 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 18.73M است.

تاریخچه قیمت HAiO (HAIO) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت HAiO به USD به میزان $ -0.00214032900782412 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت HAiO به USD به میزان $ +0.0004009408 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت HAiO به USD به میزان $ -0.0061176651 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت HAiO به USD به میزان $ -0.02183078370426457 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.00214032900782412-10.26%
30 روز$ +0.0004009408+2.14%
60 روز$ -0.0061176651-32.69%
90 روز$ -0.02183078370426457-53.84%

HAiOHAIO چیست

HAiO is an AI-powered Web3 music platform where anyone can create, curate, and monetize music using autonomous AI Agents. It removes traditional barriers like skills, tools, and licensing by enabling instant music generation and smart playlist creation. Through Agent-Fi, users can stake and co-own AI Agents as NFTs, turning engagement into earnings. HAiO serves creators, listeners, and developers with tools to build, stream, and scale music experiences on-chain.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع HAiO (HAIO)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت HAiO (USD)

ارزش HAiO (HAIO) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از HAiO (HAIO) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت HAiO را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت HAiO را بررسی کنید!

HAIO به ارزهای محلی

توکنومیکس HAiO (HAIO)

درک، توکنومیکس HAiO (HAIO) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده HAIO بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره HAiO (HAIO)

امروز HAiO (HAIO) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای HAIO به واحد USD برابر است با 0.01870924 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی HAIO نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی HAIO نسبت به USD برابر است با $ 0.01870924. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار HAiO چقدر است؟
ارزش بازار HAIO برابر است با $ 5.49M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش HAIO چقدر است؟
عرضه در گردش HAIO برابر است با 292.98M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت HAIO چقدر بوده است؟
HAIO به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.04475526 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت HAIO در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
HAIO به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.01719764 USD رسید.
حجم معاملات HAIO چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای HAIO برابر است با -- USD.
آیا HAIO در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد HAIO در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت HAIO مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:03:43 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به HAiO (HAIO)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,896.28
$113,896.28$113,896.28

-0.93%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,091.97
$4,091.97$4,091.97

-1.94%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05365
$0.05365$0.05365

-3.69%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.89
$200.89$200.89

+0.38%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.1141
$4.1141$4.1141

-20.67%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,091.97
$4,091.97$4,091.97

-1.94%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,896.28
$113,896.28$113,896.28

-0.93%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.89
$200.89$200.89

+0.38%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6281
$2.6281$2.6281

-1.24%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,137.33
$1,137.33$1,137.33

-0.55%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو AVB

AVB

AVB

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001451
$0.0000000000000001451$0.0000000000000001451

+1,231.19%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000370
$0.0000000000370$0.0000000000370

+262.74%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1646
$0.1646$0.1646

+229.20%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04590
$0.04590$0.04590

+129.50%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01931
$0.01931$0.01931

+93.10%