Gunda is a community meme coin about "guqin panda". The guqin is a traditional instrument from china that represents wisdom and patience. We want to bring those values back to the Base chain. We want to provide a safe space to the community, a safe memecoin they can enjoy and sleep with. We are basing our project around the fact people are tired of memes that last 24 hours and that holding culture is not as good as it used to be. Gunda is a MEME so there is no real utility behind it. We want to create a cult around patience and holding. Gunda is a community meme coin about "guqin panda". The guqin is a traditional instrument from china that represents wisdom and patience. We want to bring those values back to the Base chain. We want to provide a safe space to the community, a safe memecoin they can enjoy and sleep with. We are basing our project around the fact people are tired of memes that last 24 hours and that holding culture is not as good as it used to be. Gunda is a MEME so there is no real utility behind it. We want to create a cult around patience and holding.

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Gunda (GUNDA) امروز Gunda (GUNDA) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای GUNDA به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی GUNDA نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی GUNDA نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Gunda چقدر است؟ ارزش بازار GUNDA برابر است با $ 636.11K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش GUNDA چقدر است؟ عرضه در گردش GUNDA برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت GUNDA چقدر بوده است؟ GUNDA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت GUNDA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ GUNDA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات GUNDA چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای GUNDA برابر است با -- USD . آیا GUNDA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد GUNDA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت GUNDA مراجعه کنید.

