Gorbagana DaemonOSCAR چیست

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Gorbagana Daemon (USD)

ارزش Gorbagana Daemon (OSCAR) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Gorbagana Daemon (OSCAR) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Gorbagana Daemon را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Gorbagana Daemon را بررسی کنید!

OSCAR به ارزهای محلی

توکنومیکس Gorbagana Daemon (OSCAR)

درک، توکنومیکس Gorbagana Daemon (OSCAR) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده OSCAR بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Gorbagana Daemon (OSCAR) امروز Gorbagana Daemon (OSCAR) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای OSCAR به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی OSCAR نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی OSCAR نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Gorbagana Daemon چقدر است؟ ارزش بازار OSCAR برابر است با $ 42.68K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش OSCAR چقدر است؟ عرضه در گردش OSCAR برابر است با 999.90M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت OSCAR چقدر بوده است؟ OSCAR به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت OSCAR در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ OSCAR به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات OSCAR چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای OSCAR برابر است با -- USD . آیا OSCAR در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد OSCAR در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت OSCAR مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Gorbagana Daemon (OSCAR)