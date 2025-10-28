GolddiggerGDIG چیست

GoldDigger ($GDIG) is a revolutionary gold mine-linked cryptocurrency that merges the excitement of meme culture with the stability of a fixed gold-producing asset Golddigger ($GDIG) is a Solana-powered meme coin built around the thrill of the chase and the fun of striking digital gold. More than just a token, GDIG embodies the spirit of adventurers, risk-takers, and community-driven treasure hunters who believe fortune favors the bold. Backed by Solana's lightning-fast transactions and ultra-low fees, Golddigger creates a playground where meme culture meets the rush of discovery. Every GDIG holder is part of a community digging for the next big opportunity, turning humor, hype, and treasure-hunting energy into a movement. With its playful branding, strong community focus, and treasure-inspired ecosystem, GDIG aims to become more than just a coin — it's the golden meme of Solana, rewarding those who dare to dig deeper.

منبع Golddigger (GDIG) وب سایت رسمی

GDIG به ارزهای محلی

توکنومیکس Golddigger (GDIG)

درک، توکنومیکس Golddigger (GDIG) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده GDIG بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Golddigger (GDIG) امروز Golddigger (GDIG) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای GDIG به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی GDIG نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی GDIG نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Golddigger چقدر است؟ ارزش بازار GDIG برابر است با $ 454.43K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش GDIG چقدر است؟ عرضه در گردش GDIG برابر است با 993.72M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت GDIG چقدر بوده است؟ GDIG به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00135633 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت GDIG در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ GDIG به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات GDIG چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای GDIG برابر است با -- USD . آیا GDIG در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد GDIG در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت GDIG مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Golddigger (GDIG)