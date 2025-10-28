قیمت لحظه‌ ای Go Rest Offline امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت GROF به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت GROF را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Go Rest Offline امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت GROF به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت GROF را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت لحظه‌ ای Go Rest Offline (GROF) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، GROF در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته GROF برابر با $ 0.0059774 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، GROF در یک ساعت گذشته -0.69%، در 24 ساعت گذشته -2.47% و در 7 روز گذشته +4.06% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Go Rest Offline (GROF)

$ 119.46K
$ 119.46K$ 119.46K

--
----

$ 159.80K
$ 159.80K$ 159.80K

747.53M
747.53M 747.53M

999,974,636.081189
999,974,636.081189 999,974,636.081189

ارزش بازار فعلی Go Rest Offline برابر است با $ 119.46K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش GROF برابر است با 747.53M، و عرضه کل آن 999974636.081189 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 159.80K است.

تاریخچه قیمت Go Rest Offline (GROF) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Go Rest Offline به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Go Rest Offline به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Go Rest Offline به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Go Rest Offline به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-2.47%
30 روز$ 0-45.53%
60 روز$ 0-85.41%
90 روز$ 0--

Go Rest OfflineGROF چیست

GROF is a Solana-based project that introduces NoFi—a new category focused on rewarding users for disconnecting. The app encourages digital wellness by letting users earn tokens when they put their phones down and start a detox session. GROF flips the traditional “engage-to-earn” model into a “rest-to-earn” experience. It combines meme culture with meaningful utility, aiming to build a healthier relationship between people and technology. The project is developed by the original $WIF team and built for community, culture, and impact.

Put your phone down. Mine GROF. Earn rewards. Touch grass. Join the pack.

It’s Stepn for the mind. Duolingo for digital detox. Wrapped in meme culture, powered by Solana, and guided by GROF the internet’s newest obsession.

We’re not here to launch another token.

We’re here to revive what made crypto magical: community, creativity, and culture—now with real-world value.

NoFi is the new DeFi.

توکنومیکس Go Rest Offline (GROF)

درک، توکنومیکس Go Rest Offline (GROF) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده GROF بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Go Rest Offline (GROF)

امروز Go Rest Offline (GROF) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای GROF به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی GROF نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی GROF نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Go Rest Offline چقدر است؟
ارزش بازار GROF برابر است با $ 119.46K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش GROF چقدر است؟
عرضه در گردش GROF برابر است با 747.53M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت GROF چقدر بوده است؟
GROF به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.0059774 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت GROF در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
GROF به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات GROF چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای GROF برابر است با -- USD.
آیا GROF در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد GROF در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت GROF مراجعه کنید.
