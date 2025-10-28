GarudaXGRDX چیست

GarudaX (GRDX) is the native utility token of Garuda DeFi, a decentralized finance platform operating on the Terra Classic network. It serves as the primary medium of exchange within the ecosystem, enabling users to pay for services, transaction fees, and platform utilities. GRDX incorporates a deflationary model, where a portion of tokens is periodically buyback and burned to reduce supply over time.

GRDX به ارزهای محلی

توکنومیکس GarudaX (GRDX)

درک، توکنومیکس GarudaX (GRDX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده GRDX بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره GarudaX (GRDX) امروز GarudaX (GRDX) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای GRDX به واحد USD برابر است با 0.00450509 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی GRDX نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00450509 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی GRDX نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار GarudaX چقدر است؟ ارزش بازار GRDX برابر است با $ 194.07K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش GRDX چقدر است؟ عرضه در گردش GRDX برابر است با 43.05M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت GRDX چقدر بوده است؟ GRDX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00593594 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت GRDX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ GRDX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00183371 USD رسید. حجم معاملات GRDX چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای GRDX برابر است با -- USD . آیا GRDX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد GRDX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت GRDX مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به GarudaX (GRDX)