FydeFYDE چیست

Fyde bridges AI x DeFi by bringing the Liquid Vault archetype to Ethereum. Fyde helps users consistently lock in gains, earn yield, and stay liquid. Liquid Vaults accept a variety of tokens which are automatically distributed across a diverse range of tokens and rising narratives. Gains from winners are locked in, and losses from losers are reduced. Through its AI models, Fyde helps protect against rugpulls and severe downside events, enabling users to grow crypto holdings faster with less volatility. Fyde's Liquid Vault allows users to deposit one of dozens of tokens and capture the market over time. Fyde's Vault runs on crypto's fastest simulation engine "RACE-RS", which was designed and built internally by the Fyde team. Fyde is launching RACE-RS as an additional product to help projects conduct agent based simulations, stress tests, liquidity provisioning, and more.

منبع Fyde (FYDE) وب سایت رسمی

FYDE به ارزهای محلی

توکنومیکس Fyde (FYDE)

درک، توکنومیکس Fyde (FYDE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد.

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Fyde (FYDE) امروز Fyde (FYDE) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای FYDE به واحد USD برابر است با 0.00602174 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی FYDE نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00602174 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی FYDE نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Fyde چقدر است؟ ارزش بازار FYDE برابر است با $ 104.27K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش FYDE چقدر است؟ عرضه در گردش FYDE برابر است با 17.33M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت FYDE چقدر بوده است؟ FYDE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.301155 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت FYDE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ FYDE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00501375 USD رسید. حجم معاملات FYDE چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای FYDE برابر است با -- USD . آیا FYDE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد FYDE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت FYDE مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Fyde (FYDE)