قیمت لحظه‌ ای Fyde امروز برابر است با 0.00602174 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت FYDE به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت FYDE را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Fyde امروز برابر است با 0.00602174 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت FYDE به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت FYDE را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره FYDE

اطلاعات قیمت FYDE

وب‌سایت رسمی FYDE

توکنومیکس FYDE

پیش‌بینی قیمت FYDE

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Fyde

قیمت Fyde (FYDE)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 FYDE به USD:

$0.00602174
$0.00602174$0.00602174
0.00%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Fyde (FYDE)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:48:24 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Fyde (FYDE) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00601522
$ 0.00601522$ 0.00601522
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00602376
$ 0.00602376$ 0.00602376
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00601522
$ 0.00601522$ 0.00601522

$ 0.00602376
$ 0.00602376$ 0.00602376

$ 0.301155
$ 0.301155$ 0.301155

$ 0.00501375
$ 0.00501375$ 0.00501375

+0.05%

+0.02%

-0.88%

-0.88%

قیمت لحظه‌ ای Fyde (FYDE) برابر است با $0.00602174. در 24 ساعت گذشته، FYDE در بازه قیمتی حداقل $ 0.00601522 تا حداکثر $ 0.00602376 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته FYDE برابر با $ 0.301155 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00501375 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، FYDE در یک ساعت گذشته +0.05%، در 24 ساعت گذشته +0.02% و در 7 روز گذشته -0.88% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Fyde (FYDE)

$ 104.27K
$ 104.27K$ 104.27K

--
----

$ 601.69K
$ 601.69K$ 601.69K

17.33M
17.33M 17.33M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

ارزش بازار فعلی Fyde برابر است با $ 104.27K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش FYDE برابر است با 17.33M، و عرضه کل آن 100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 601.69K است.

تاریخچه قیمت Fyde (FYDE) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Fyde به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Fyde به USD به میزان $ -0.0008254288 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Fyde به USD به میزان $ +0.0001753241 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Fyde به USD به میزان $ -0.000506688540167879 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0+0.02%
30 روز$ -0.0008254288-13.70%
60 روز$ +0.0001753241+2.91%
90 روز$ -0.000506688540167879-7.76%

FydeFYDE چیست

Fyde bridges AI x DeFi by bringing the Liquid Vault archetype to Ethereum. Fyde helps users consistently lock in gains, earn yield, and stay liquid. Liquid Vaults accept a variety of tokens which are automatically distributed across a diverse range of tokens and rising narratives. Gains from winners are locked in, and losses from losers are reduced. Through its AI models, Fyde helps protect against rugpulls and severe downside events, enabling users to grow crypto holdings faster with less volatility.

Fyde’s Liquid Vault allows users to deposit one of dozens of tokens and capture the market over time. Fyde’s Vault runs on crypto’s fastest simulation engine “RACE-RS”, which was designed and built internally by the Fyde team. Fyde is launching RACE-RS as an additional product to help projects conduct agent based simulations, stress tests, liquidity provisioning, and more.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Fyde (FYDE)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Fyde (USD)

ارزش Fyde (FYDE) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Fyde (FYDE) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Fyde را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Fyde را بررسی کنید!

FYDE به ارزهای محلی

توکنومیکس Fyde (FYDE)

درک، توکنومیکس Fyde (FYDE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده FYDE بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Fyde (FYDE)

امروز Fyde (FYDE) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای FYDE به واحد USD برابر است با 0.00602174 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی FYDE نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی FYDE نسبت به USD برابر است با $ 0.00602174. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Fyde چقدر است؟
ارزش بازار FYDE برابر است با $ 104.27K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش FYDE چقدر است؟
عرضه در گردش FYDE برابر است با 17.33M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت FYDE چقدر بوده است؟
FYDE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.301155 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت FYDE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
FYDE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00501375 USD رسید.
حجم معاملات FYDE چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای FYDE برابر است با -- USD.
آیا FYDE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد FYDE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت FYDE مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:48:24 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Fyde (FYDE)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,718.42
$113,718.42$113,718.42

-1.08%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,078.17
$4,078.17$4,078.17

-2.27%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05334
$0.05334$0.05334

-4.25%

لوگو Solana

Solana

SOL

$199.41
$199.41$199.41

-0.34%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.1641
$4.1641$4.1641

-19.70%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,078.17
$4,078.17$4,078.17

-2.27%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,718.42
$113,718.42$113,718.42

-1.08%

لوگو Solana

Solana

SOL

$199.41
$199.41$199.41

-0.34%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6266
$2.6266$2.6266

-1.30%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,128.19
$1,128.19$1,128.19

-1.35%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001106
$0.001106$0.001106

+84.33%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001343
$0.0000000000000001343$0.0000000000000001343

+1,132.11%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1673
$0.1673$0.1673

+234.60%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04467
$0.04467$0.04467

+123.35%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000194
$0.0000000000194$0.0000000000194

+90.19%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01819
$0.01819$0.01819

+81.90%