قیمت لحظه‌ ای fxhash امروز برابر است با 0.00606068 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت FXH به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت FXH را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو fxhash

قیمت fxhash (FXH)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 FXH به USD:

$0.00606068
$0.00606068
-8.20%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای fxhash (FXH)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:43:54 (UTC+8)

اطلاعات قیمت fxhash (FXH) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00600763
$ 0.00600763
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00664768
$ 0.00664768
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00600763
$ 0.00600763

$ 0.00664768
$ 0.00664768

$ 0.03486908
$ 0.03486908

$ 0.00382405
$ 0.00382405

+0.31%

-8.22%

-48.08%

-48.08%

قیمت لحظه‌ ای fxhash (FXH) برابر است با $0.00606068. در 24 ساعت گذشته، FXH در بازه قیمتی حداقل $ 0.00600763 تا حداکثر $ 0.00664768 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته FXH برابر با $ 0.03486908 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00382405 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، FXH در یک ساعت گذشته +0.31%، در 24 ساعت گذشته -8.22% و در 7 روز گذشته -48.08% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار fxhash (FXH)

$ 3.15M
$ 3.15M

--
----

$ 6.06M
$ 6.06M

520.00M
520.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی fxhash برابر است با $ 3.15M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش FXH برابر است با 520.00M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 6.06M است.

تاریخچه قیمت fxhash (FXH) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت fxhash به USD به میزان $ -0.000542994843121561 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت fxhash به USD به میزان $ +0.0022561766 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت fxhash به USD به میزان $ -0.0025682743 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت fxhash به USD به میزان $ -0.013456101710699815 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.000542994843121561-8.22%
30 روز$ +0.0022561766+37.23%
60 روز$ -0.0025682743-42.37%
90 روز$ -0.013456101710699815-68.94%

fxhashFXH چیست

The $FXH protocol is a powerful foundation for creating, collecting, and evolving generative art in ways that push artistic potential to new levels. $FXH is the foundation of a new art economy that transforms how we create, collect, and value digital art. And as the backbone of an entirely new creative paradigm for tokenized art, $FXH is much more than just an airdrop.The protocol introduces three visionary components that merge art + finance: $FXH token, art coins, open-form. You can use $FXH to launch or participate in art coin launches, collect and interact with open-form projects, provide liquidity, or hold for governance rights as the protocol evolves. The $FXH protocol and first open-form collection launch in June, with more to follow. Roadmap? The $FXH Protocol is for code-based generative art at first but will quickly expand to AI, limited series, and digital artworks

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت fxhash (USD)

ارزش fxhash (FXH) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از fxhash (FXH) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت fxhash را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت fxhash را بررسی کنید!

FXH به ارزهای محلی

توکنومیکس fxhash (FXH)

درک، توکنومیکس fxhash (FXH) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده FXH بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره fxhash (FXH)

امروز fxhash (FXH) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای FXH به واحد USD برابر است با 0.00606068 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی FXH نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی FXH نسبت به USD برابر است با $ 0.00606068. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار fxhash چقدر است؟
ارزش بازار FXH برابر است با $ 3.15M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش FXH چقدر است؟
عرضه در گردش FXH برابر است با 520.00M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت FXH چقدر بوده است؟
FXH به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.03486908 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت FXH در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
FXH به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00382405 USD رسید.
حجم معاملات FXH چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای FXH برابر است با -- USD.
آیا FXH در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد FXH در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت FXH مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:43:54 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

