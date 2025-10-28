FUST TokenFUST چیست

FUST (Fusion token) is the companion token of FUSD - with tokenomics which mirror those of a typical cryptocurrency. FUST can be placed in the FUST Fusion Miner and used to mine free FUSD. FUST has tokenomics which mirror those of a typical cryptocurrency, and allows those Degens who buy into the FUSD philosophy - but who also enjoy the thrill of chasing fast green candles - to make their play within the structure of the FUSD ecosystem and benefit from the best of both worlds; the possibility of a fast ride upwards whilst earning a passive income paid in our appreciating stable token courtesy of their FUST bag.

پیش‌ بینی قیمت FUST Token (USD)

ارزش FUST Token (FUST) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از FUST Token (FUST) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت FUST Token را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت FUST Token را بررسی کنید!

FUST به ارزهای محلی

توکنومیکس FUST Token (FUST)

درک، توکنومیکس FUST Token (FUST) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده FUST بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره FUST Token (FUST) امروز FUST Token (FUST) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای FUST به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی FUST نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی FUST نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار FUST Token چقدر است؟ ارزش بازار FUST برابر است با $ 3.10M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش FUST چقدر است؟ عرضه در گردش FUST برابر است با 33.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت FUST چقدر بوده است؟ FUST به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت FUST در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ FUST به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات FUST چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای FUST برابر است با -- USD . آیا FUST در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد FUST در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت FUST مراجعه کنید.

