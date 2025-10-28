FoundryFDRY چیست

GetFoundry is a specialized AI agent foundry that builds domain-expert agents capable of performing actual business tasks, starting with professional video marketing. Unlike generic AI tools that try to do everything poorly, GetFoundry creates agents that excel at specific functions - beginning with GetVideos.app, which solved character consistency in AI video generation using Veo 3 technology. The project aims to replace expensive human specialists with AI agents that can generate professional-grade marketing videos in hours rather than weeks, at a fraction of traditional agency costs. The foundry approach means each new agent will serve different business functions while maintaining the high specialization standard proven by the video marketing agent. GetFoundry is a specialized AI agent foundry that builds domain-expert agents capable of performing actual business tasks, starting with professional video marketing. Unlike generic AI tools that try to do everything poorly, GetFoundry creates agents that excel at specific functions - beginning with GetVideos.app, which solved character consistency in AI video generation using Veo 3 technology. The project aims to replace expensive human specialists with AI agents that can generate professional-grade marketing videos in hours rather than weeks, at a fraction of traditional agency costs. The foundry approach means each new agent will serve different business functions while maintaining the high specialization standard proven by the video marketing agent.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Foundry (USD)

ارزش Foundry (FDRY) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Foundry (FDRY) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Foundry را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Foundry را بررسی کنید!

FDRY به ارزهای محلی

توکنومیکس Foundry (FDRY)

درک، توکنومیکس Foundry (FDRY) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده FDRY بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Foundry (FDRY) امروز Foundry (FDRY) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای FDRY به واحد USD برابر است با 0.00165386 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی FDRY نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00165386 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی FDRY نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Foundry چقدر است؟ ارزش بازار FDRY برابر است با $ 1.65M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش FDRY چقدر است؟ عرضه در گردش FDRY برابر است با 999.98M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت FDRY چقدر بوده است؟ FDRY به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00188783 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت FDRY در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ FDRY به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات FDRY چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای FDRY برابر است با -- USD . آیا FDRY در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد FDRY در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت FDRY مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Foundry (FDRY)