قیمت لحظه‌ ای FITCOIN امروز برابر است با 0.0038631 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت FITCOIN به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت FITCOIN را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره FITCOIN

اطلاعات قیمت FITCOIN

وب‌سایت رسمی FITCOIN

توکنومیکس FITCOIN

پیش‌بینی قیمت FITCOIN

لوگو FITCOIN

قیمت FITCOIN (FITCOIN)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 FITCOIN به USD:

$0.0038631
$0.0038631
-5.60%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای FITCOIN (FITCOIN)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:00:41 (UTC+8)

اطلاعات قیمت FITCOIN (FITCOIN) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00348326
$ 0.00348326
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00456763
$ 0.00456763
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00348326
$ 0.00348326

$ 0.00456763
$ 0.00456763

$ 0.00833283
$ 0.00833283

$ 0
$ 0

+0.19%

-5.60%

+68.08%

+68.08%

قیمت لحظه‌ ای FITCOIN (FITCOIN) برابر است با $0.0038631. در 24 ساعت گذشته، FITCOIN در بازه قیمتی حداقل $ 0.00348326 تا حداکثر $ 0.00456763 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته FITCOIN برابر با $ 0.00833283 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، FITCOIN در یک ساعت گذشته +0.19%، در 24 ساعت گذشته -5.60% و در 7 روز گذشته +68.08% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار FITCOIN (FITCOIN)

$ 3.49M
$ 3.49M

--
--

$ 3.57M
$ 3.57M

903.55M
903.55M

923,364,625.8438803
923,364,625.8438803

ارزش بازار فعلی FITCOIN برابر است با $ 3.49M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش FITCOIN برابر است با 903.55M، و عرضه کل آن 923364625.8438803 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 3.57M است.

تاریخچه قیمت FITCOIN (FITCOIN) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت FITCOIN به USD به میزان $ -0.000229417878536635 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت FITCOIN به USD به میزان $ +0.0025875051 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت FITCOIN به USD به میزان $ +0.0042583279 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت FITCOIN به USD به میزان $ +0.0018783266465112344 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.000229417878536635-5.60%
30 روز$ +0.0025875051+66.98%
60 روز$ +0.0042583279+110.23%
90 روز$ +0.0018783266465112344+94.64%

FITCOINFITCOIN چیست

Introducing Fitted, your ultimate AI-powered virtual closet revolutionizing how you manage and style your wardrobe. Seamlessly upload your clothing items, experiment with endless outfit combinations, and curate your personal style with ease. Ready to refresh your closet? Resell gently used pieces directly through the app to embrace sustainable fashion. Share your favorite looks with friends and inspire others in our vibrant community. With over 300,000 downloads and 300 million+ views across social media, Fitted has become a go-to platform for fashion enthusiasts worldwide. Our users have uploaded over 1 million pieces, creating a dynamic space to explore trends, express individuality, and connect with like-minded style lovers. Whether you're mixing and matching for a special occasion or decluttering your wardrobe, Fitted empowers you to take control of your fashion journey with confidence and creativity.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع FITCOIN (FITCOIN)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت FITCOIN (USD)

ارزش FITCOIN (FITCOIN) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از FITCOIN (FITCOIN) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت FITCOIN را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت FITCOIN را بررسی کنید!

FITCOIN به ارزهای محلی

توکنومیکس FITCOIN (FITCOIN)

درک، توکنومیکس FITCOIN (FITCOIN) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده FITCOIN بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره FITCOIN (FITCOIN)

امروز FITCOIN (FITCOIN) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای FITCOIN به واحد USD برابر است با 0.0038631 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی FITCOIN نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی FITCOIN نسبت به USD برابر است با $ 0.0038631. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار FITCOIN چقدر است؟
ارزش بازار FITCOIN برابر است با $ 3.49M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش FITCOIN چقدر است؟
عرضه در گردش FITCOIN برابر است با 903.55M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت FITCOIN چقدر بوده است؟
FITCOIN به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00833283 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت FITCOIN در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
FITCOIN به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات FITCOIN چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای FITCOIN برابر است با -- USD.
آیا FITCOIN در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد FITCOIN در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت FITCOIN مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:00:41 (UTC+8)

$113,854.34

$4,092.41

$0.05422

$201.12

$4.1005

$4,092.41

$113,854.34

$201.12

$2.6290

$1,137.98

$0.000000

$0.00000

$0.000

$0.00000

$0.00000

$0.0000000000000001400

$0.0000000000373

$0.1644

$0.04447

$0.01958

