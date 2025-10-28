FartCoinFART چیست

The Real FartCoin as suggested by Truth Terminal, following the "FartCoin Launch Strategy". Full FartCoin Ecosystem with a major focus on Planting Trees across the world. FartNFTs,FartDAO,FartSwap and many other applications are part of our movement. With the also correct Token Mechanics such as the correct Ticker, Supply, Blockchain and Purpose of the token. Community ran and funded, with great intentions to follow up with the full "lore" of the FartCoin! The Real FartCoin as suggested by Truth Terminal, following the "FartCoin Launch Strategy". Full FartCoin Ecosystem with a major focus on Planting Trees across the world. FartNFTs,FartDAO,FartSwap and many other applications are part of our movement. With the also correct Token Mechanics such as the correct Ticker, Supply, Blockchain and Purpose of the token. Community ran and funded, with great intentions to follow up with the full "lore" of the FartCoin!

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع FartCoin (FART) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت FartCoin (USD)

ارزش FartCoin (FART) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از FartCoin (FART) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت FartCoin را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت FartCoin را بررسی کنید!

FART به ارزهای محلی

توکنومیکس FartCoin (FART)

درک، توکنومیکس FartCoin (FART) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده FART بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره FartCoin (FART) امروز FartCoin (FART) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای FART به واحد USD برابر است با 0.00636377 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی FART نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00636377 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی FART نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار FartCoin چقدر است؟ ارزش بازار FART برابر است با $ 442.03K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش FART چقدر است؟ عرضه در گردش FART برابر است با 69.42M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت FART چقدر بوده است؟ FART به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.0192503 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت FART در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ FART به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00059201 USD رسید. حجم معاملات FART چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای FART برابر است با -- USD . آیا FART در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد FART در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت FART مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به FartCoin (FART)