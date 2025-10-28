ETH StrategySTRAT چیست

We're a treasury strategy with a continually expanding pool of ETH. ETH grows through long-term convertible debt, with ETH treasury growth outstriping STRAT supply growth, leading to accretive dilution. The ETH in the ETH Strategy treasury is deployed between various staking services and into a STRAT/ETH borrow lend. In this way the ETH is constantly earning yield. STRAT mechanics are designed to autonoumously control the level of debt in the system, by reducing the value of the call options as debt increases. This ensures that the protocol as a whole has strong risk fundamentals.

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره ETH Strategy (STRAT) امروز ETH Strategy (STRAT) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای STRAT به واحد USD برابر است با 0.598409 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی STRAT نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.598409 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی STRAT نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار ETH Strategy چقدر است؟ ارزش بازار STRAT برابر است با $ 1.47M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش STRAT چقدر است؟ عرضه در گردش STRAT برابر است با 2.45M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت STRAT چقدر بوده است؟ STRAT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.875668 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت STRAT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ STRAT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.50556 USD رسید. حجم معاملات STRAT چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای STRAT برابر است با -- USD . آیا STRAT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد STRAT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت STRAT مراجعه کنید.

