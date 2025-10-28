قیمت لحظه‌ ای ETH Strategy امروز برابر است با 0.598409 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت STRAT به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت STRAT را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای ETH Strategy امروز برابر است با 0.598409 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت STRAT به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت STRAT را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت ETH Strategy (STRAT)

قیمت لحظه‌ ای 1 STRAT به USD:

$0.598054
-2.90%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای ETH Strategy (STRAT)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:41:39 (UTC+8)

اطلاعات قیمت ETH Strategy (STRAT) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.595405
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.62983
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.595405
$ 0.62983
$ 0.875668
$ 0.50556
+0.22%

-4.98%

+2.19%

+2.19%

قیمت لحظه‌ ای ETH Strategy (STRAT) برابر است با $0.598409. در 24 ساعت گذشته، STRAT در بازه قیمتی حداقل $ 0.595405 تا حداکثر $ 0.62983 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته STRAT برابر با $ 0.875668 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.50556 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، STRAT در یک ساعت گذشته +0.22%، در 24 ساعت گذشته -4.98% و در 7 روز گذشته +2.19% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار ETH Strategy (STRAT)

$ 1.47M
$ 1.47M

--
----

$ 71.11M
$ 71.11M

2.45M
2.45M

118,872,218.6093638
118,872,218.6093638

ارزش بازار فعلی ETH Strategy برابر است با $ 1.47M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش STRAT برابر است با 2.45M، و عرضه کل آن 118872218.6093638 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 71.11M است.

تاریخچه قیمت ETH Strategy (STRAT) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت ETH Strategy به USD به میزان $ -0.0314214295120756 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت ETH Strategy به USD به میزان $ -0.0380703018 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت ETH Strategy به USD به میزان $ -0.1401381124 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت ETH Strategy به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.0314214295120756-4.98%
30 روز$ -0.0380703018-6.36%
60 روز$ -0.1401381124-23.41%
90 روز$ 0--

ETH StrategySTRAT چیست

We're a treasury strategy with a continually expanding pool of ETH. ETH grows through long-term convertible debt, with ETH treasury growth outstriping STRAT supply growth, leading to accretive dilution.

The ETH in the ETH Strategy treasury is deployed between various staking services and into a STRAT/ETH borrow lend. In this way the ETH is constantly earning yield.

STRAT mechanics are designed to autonoumously control the level of debt in the system, by reducing the value of the call options as debt increases. This ensures that the protocol as a whole has strong risk fundamentals.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع ETH Strategy (STRAT)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت ETH Strategy (USD)

ارزش ETH Strategy (STRAT) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از ETH Strategy (STRAT) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت ETH Strategy را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت ETH Strategy را بررسی کنید!

STRAT به ارزهای محلی

توکنومیکس ETH Strategy (STRAT)

درک، توکنومیکس ETH Strategy (STRAT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده STRAT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره ETH Strategy (STRAT)

امروز ETH Strategy (STRAT) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای STRAT به واحد USD برابر است با 0.598409 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی STRAT نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی STRAT نسبت به USD برابر است با $ 0.598409. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار ETH Strategy چقدر است؟
ارزش بازار STRAT برابر است با $ 1.47M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش STRAT چقدر است؟
عرضه در گردش STRAT برابر است با 2.45M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت STRAT چقدر بوده است؟
STRAT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.875668 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت STRAT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
STRAT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.50556 USD رسید.
حجم معاملات STRAT چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای STRAT برابر است با -- USD.
آیا STRAT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد STRAT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت STRAT مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:41:39 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به ETH Strategy (STRAT)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

$113,921.80
$4,098.96
$0.05487
$201.28
$4.1480
$4,098.96
$113,921.80
$201.28
$2.6275
$1,139.92
$0.00000
$0.000
$0.00000
$0.00000
$0.001101
$0.0000000000000001320
$0.1602
$0.04405
$0.0000000000202
$0.03710
