Edu3GamesEGN چیست

Edu3Games is a gamified learning platform built on Web3 principles that combines education and blockchain technology. It allows users to engage with educational modules, complete interactive tasks, and earn on-chain rewards through the native token EGN. The platform's mission is to enhance Web3 literacy and engagement through a Play-to-Learn-to-Earn system. Edu3Games integrates quiz-based gameplay, missions, and decentralized incentive models to create a sustainable learning ecosystem. It promotes not only education but also active participation in the crypto economy by rewarding users for their time and knowledge. The project targets Web3 communities, crypto enthusiasts, and new learners seeking interactive and rewarding educational experiences.

منبع Edu3Games (EGN) وب سایت رسمی

EGN به ارزهای محلی

توکنومیکس Edu3Games (EGN)

درک، توکنومیکس Edu3Games (EGN) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده EGN بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Edu3Games (EGN) امروز Edu3Games (EGN) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای EGN به واحد USD برابر است با 0.01579725 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی EGN نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.01579725 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی EGN نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Edu3Games چقدر است؟ ارزش بازار EGN برابر است با $ 15.79M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش EGN چقدر است؟ عرضه در گردش EGN برابر است با 1000.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت EGN چقدر بوده است؟ EGN به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.04242631 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت EGN در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ EGN به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.01495834 USD رسید. حجم معاملات EGN چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای EGN برابر است با -- USD . آیا EGN در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد EGN در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت EGN مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Edu3Games (EGN)