EchoMetrixMTX چیست

EchoMetrix is a cross-chain analytics and rewards ecosystem that transforms reputation and influence into measurable, on-chain value. By combining wallet activity and social engagement (like tweets, mentions, and trends), EchoMetrix calculates a unique EchoScore for every user — a transparent reputation metric that powers rewards, rankings, and project discovery. The platform includes tools like: MetrixRadar (real-time trend tracker), Community Share (revenue distribution to contributors), Agent AI (trend-predictive automation), and MTXPad (token launch system with a bonding-curve-based graduation model called MTXFuel). At its core, EchoMetrix helps communities track what's real, reward what matters, and build with credibility across Ethereum and beyond — all powered by the $MTX token.

توکنومیکس EchoMetrix (MTX)

درک، توکنومیکس EchoMetrix (MTX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MTX بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره EchoMetrix (MTX) امروز EchoMetrix (MTX) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای MTX به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی MTX نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی MTX نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار EchoMetrix چقدر است؟ ارزش بازار MTX برابر است با $ 7.76K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش MTX چقدر است؟ عرضه در گردش MTX برابر است با 100.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت MTX چقدر بوده است؟ MTX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت MTX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ MTX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات MTX چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MTX برابر است با -- USD . آیا MTX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد MTX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MTX مراجعه کنید.

