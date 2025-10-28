قیمت لحظه‌ ای DOUBT امروز برابر است با 0.00633062 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت DOUBT به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت DOUBT را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای DOUBT امروز برابر است با 0.00633062 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت DOUBT به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت DOUBT را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت DOUBT (DOUBT)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 DOUBT به USD:

$0.00633059
+3.20%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای DOUBT (DOUBT)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:59:35 (UTC+8)

اطلاعات قیمت DOUBT (DOUBT) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.0058255
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00663378
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.0058255
$ 0.00663378
$ 0.0090364
$ 0.00482898
-3.32%

+3.22%

+2.53%

+2.53%

قیمت لحظه‌ ای DOUBT (DOUBT) برابر است با $0.00633062. در 24 ساعت گذشته، DOUBT در بازه قیمتی حداقل $ 0.0058255 تا حداکثر $ 0.00663378 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته DOUBT برابر با $ 0.0090364 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00482898 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، DOUBT در یک ساعت گذشته -3.32%، در 24 ساعت گذشته +3.22% و در 7 روز گذشته +2.53% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار DOUBT (DOUBT)

$ 6.01M
--
$ 6.01M
950.00M
950,000,000.0
ارزش بازار فعلی DOUBT برابر است با $ 6.01M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش DOUBT برابر است با 950.00M، و عرضه کل آن 950000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 6.01M است.

تاریخچه قیمت DOUBT (DOUBT) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت DOUBT به USD به میزان $ +0.00019762 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت DOUBT به USD به میزان $ +0.0004353174 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت DOUBT به USD به میزان $ -0.0001817521 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت DOUBT به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.00019762+3.22%
30 روز$ +0.0004353174+6.88%
60 روز$ -0.0001817521-2.87%
90 روز$ 0--

DOUBTDOUBT چیست

DOUBT is a meme cryptocurrency token on the PulseChain blockchain. The classic "X" for Doubt meme is now reimagined and powered by the greenest logo in crypto, the "X" from Incentive token, a reward token given to LP farmers on the PulseChain network.

Launched on February 2, 2025, it has the contract address 0x6ba0876e30CcE2A9AfC4B82D8BD8A8349DF4Ca96

The project includes community activities such as giveaways, meme contests, music videos featuring ecosystem tokens, milestone celebrations and detective themed cases. It is listed on platforms like LibertySwap for cross-chain access and maintains liquidity pools paired with $INC. As of August 2025, it has over 1,300 followers on X and engages in promotional content within the PulseChain network.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع DOUBT (DOUBT)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت DOUBT (USD)

ارزش DOUBT (DOUBT) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از DOUBT (DOUBT) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت DOUBT را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت DOUBT را بررسی کنید!

DOUBT به ارزهای محلی

توکنومیکس DOUBT (DOUBT)

درک، توکنومیکس DOUBT (DOUBT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده DOUBT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره DOUBT (DOUBT)

امروز DOUBT (DOUBT) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای DOUBT به واحد USD برابر است با 0.00633062 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی DOUBT نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی DOUBT نسبت به USD برابر است با $ 0.00633062. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار DOUBT چقدر است؟
ارزش بازار DOUBT برابر است با $ 6.01M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش DOUBT چقدر است؟
عرضه در گردش DOUBT برابر است با 950.00M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت DOUBT چقدر بوده است؟
DOUBT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.0090364 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت DOUBT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
DOUBT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00482898 USD رسید.
حجم معاملات DOUBT چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای DOUBT برابر است با -- USD.
آیا DOUBT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد DOUBT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت DOUBT مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:59:35 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به DOUBT (DOUBT)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

