DOUBTDOUBT چیست

DOUBT is a meme cryptocurrency token on the PulseChain blockchain. The classic "X" for Doubt meme is now reimagined and powered by the greenest logo in crypto, the "X" from Incentive token, a reward token given to LP farmers on the PulseChain network. Launched on February 2, 2025, it has the contract address 0x6ba0876e30CcE2A9AfC4B82D8BD8A8349DF4Ca96 The project includes community activities such as giveaways, meme contests, music videos featuring ecosystem tokens, milestone celebrations and detective themed cases. It is listed on platforms like LibertySwap for cross-chain access and maintains liquidity pools paired with $INC. As of August 2025, it has over 1,300 followers on X and engages in promotional content within the PulseChain network. DOUBT is a meme cryptocurrency token on the PulseChain blockchain. The classic "X" for Doubt meme is now reimagined and powered by the greenest logo in crypto, the "X" from Incentive token, a reward token given to LP farmers on the PulseChain network. Launched on February 2, 2025, it has the contract address 0x6ba0876e30CcE2A9AfC4B82D8BD8A8349DF4Ca96 The project includes community activities such as giveaways, meme contests, music videos featuring ecosystem tokens, milestone celebrations and detective themed cases. It is listed on platforms like LibertySwap for cross-chain access and maintains liquidity pools paired with $INC. As of August 2025, it has over 1,300 followers on X and engages in promotional content within the PulseChain network.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع DOUBT (DOUBT) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت DOUBT (USD)

ارزش DOUBT (DOUBT) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از DOUBT (DOUBT) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت DOUBT را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت DOUBT را بررسی کنید!

DOUBT به ارزهای محلی

توکنومیکس DOUBT (DOUBT)

درک، توکنومیکس DOUBT (DOUBT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده DOUBT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره DOUBT (DOUBT) امروز DOUBT (DOUBT) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای DOUBT به واحد USD برابر است با 0.00633062 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی DOUBT نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00633062 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی DOUBT نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار DOUBT چقدر است؟ ارزش بازار DOUBT برابر است با $ 6.01M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش DOUBT چقدر است؟ عرضه در گردش DOUBT برابر است با 950.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت DOUBT چقدر بوده است؟ DOUBT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.0090364 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت DOUBT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ DOUBT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00482898 USD رسید. حجم معاملات DOUBT چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای DOUBT برابر است با -- USD . آیا DOUBT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد DOUBT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت DOUBT مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به DOUBT (DOUBT)