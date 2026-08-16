قیمت امروز DogeBonk

قیمت لحظه‌ ای DogeBonk (DOBO) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DOBO به USD برابر با $ 0 برای هر DOBO می‌ باشد.

توکن DogeBonk در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 150,912 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 420.69M DOBO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DOBO در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00899946 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DOBO طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 15.09 رسیده است.

اطلاعات بازار DogeBonk (DOBO)

ارزش بازار $ 150.91K$ 150.91K $ 150.91K حجم (24 ساعته) $ 15.09$ 15.09 $ 15.09 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 150.91K$ 150.91K $ 150.91K سرمایه در گردش 420.69M 420.69M 420.69M عرضه کل 420,690,000.0 420,690,000.0 420,690,000.0

ارزش بازار فعلی DogeBonk برابر است با $ 150.91K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 15.09. عرضه در گردش DOBO برابر است با 420.69M، و عرضه کل آن 420690000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 150.91K است.