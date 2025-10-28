DogamiDOGA چیست

Discover DOGAMÍ! A unique play-to-earn AR mobile game supported by the Tezos blockchain, where players adopt and raise beautifully-crafted virtual NFT dogs. DOGAMÍ's pioneering ecosystem enables users to earn the proprietary utility token $DOGA, the internal currency of the DOGAMÍ metaverse! $DOGA is used to purchase add-ons, upgrade and customize DOGAMÍ, trade items within the game, buy new dogs and interact with other players. It also serves as a governance & staking token offering its holders the ability to decide on the game's future whilst empowering them through DeFi. Each dog has its own specific attributes that evolve in different stages and players can compete in real-time competitions and events. The better you raise your dog, the more you earn! As you train your dog from a puppy to your best friend, each action you choose earns you $DOGA. Furthermore, $DOGA is required to breed new DOGAMÍ, which can be kept or sold to new owners on secondary marketplaces. DOGAMÍ was created mid 2021 by 4 co-founders and boasts a team of 20 full-time employees - many of whom have extensive experience in game development. It was listed as one of 15 gaming startups to watch in Europe by Sifted. DOGAMÍ was early advised by The Sandbox Co-founder Sebastien Borget. The company successfully raised 6 million dollars through world-famous investors such as Ubisoft, Animoca Brands, XAnge Ventures. Their first NFT drop of 8000 dog avatars sold out in just a few hours propelling them to #1 place in terms of volume traded on major Tezos NFT platform 'Objkt'.

منبع Dogami (DOGA) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Dogami (USD)

ارزش Dogami (DOGA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Dogami (DOGA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Dogami را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Dogami را بررسی کنید!

DOGA به ارزهای محلی

توکنومیکس Dogami (DOGA)

درک، توکنومیکس Dogami (DOGA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده DOGA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Dogami (DOGA) امروز Dogami (DOGA) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای DOGA به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی DOGA نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی DOGA نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Dogami چقدر است؟ ارزش بازار DOGA برابر است با $ 385.99K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش DOGA چقدر است؟ عرضه در گردش DOGA برابر است با 774.97M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت DOGA چقدر بوده است؟ DOGA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.413535 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت DOGA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ DOGA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات DOGA چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای DOGA برابر است با -- USD . آیا DOGA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد DOGA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت DOGA مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Dogami (DOGA)