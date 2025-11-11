اقتصاد توکنی Dogami (DOGA)
اقتصاد توکنی و تحلیل قیمت Dogami (DOGA)
داده های کلیدی توکنومیکس و قیمت Dogami (DOGA)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.
اطلاعات Dogami (DOGA).
Discover DOGAMÍ!
A unique play-to-earn AR mobile game supported by the Tezos blockchain, where players adopt and raise beautifully-crafted virtual NFT dogs. DOGAMÍ’s pioneering ecosystem enables users to earn the proprietary utility token $DOGA, the internal currency of the DOGAMÍ metaverse! $DOGA is used to purchase add-ons, upgrade and customize DOGAMÍ, trade items within the game, buy new dogs and interact with other players. It also serves as a governance & staking token offering its holders the ability to decide on the game’s future whilst empowering them through DeFi. Each dog has its own specific attributes that evolve in different stages and players can compete in real-time competitions and events. The better you raise your dog, the more you earn! As you train your dog from a puppy to your best friend, each action you choose earns you $DOGA. Furthermore, $DOGA is required to breed new DOGAMÍ, which can be kept or sold to new owners on secondary marketplaces. DOGAMÍ was created mid 2021 by 4 co-founders and boasts a team of 20 full-time employees - many of whom have extensive experience in game development. It was listed as one of 15 gaming startups to watch in Europe by Sifted. DOGAMÍ was early advised by The Sandbox Co-founder Sebastien Borget. The company successfully raised 6 million dollars through world-famous investors such as Ubisoft, Animoca Brands, XAnge Ventures. Their first NFT drop of 8000 dog avatars sold out in just a few hours propelling them to #1 place in terms of volume traded on major Tezos NFT platform 'Objkt'.
توکنومیکس Dogami (DOGA): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده
درک اقتصاد توکنی Dogami (DOGA) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.
معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها:
کل عرضه:
حداکثر تعداد توکنهای DOGA که ایجاد شده اند یا خواهند شد.
منبع تغذیه در گردش:
تعداد توکن هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است.
حداکثر عرضه:
محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن های DOGA که می توانند وجود داشته باشند.
ارزش گذاری کاملاً رقیق شده (FDV):
به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می شود و پیش بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن ها در گردش باشند، ارائه می دهد.
نرخ تورم:
نشان می دهد که توکن های جدید با چه سرعتی معرفی می شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می گذارند.
چرا این معیارها برای معامله گران مهم هستند؟
عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر.
محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت.
توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز.
ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال های احتمالی ارزش گذاری بیش از حد.
حالا که اقتصاد توکنی DOGA را درک کردید، قیمت زنده توکن DOGA را بررسی کنید!
سلب مسئولیت
دادههای توکنومیکس در این صفحه از منابع شخص ثالث است. MEXC صحت آن را تضمین نمی کند. لطفاً قبل از سرمایه گذاری، تحقیقات کاملی انجام دهید.
لطفاً توافقنامه کاربری و سیاست حفظ حریم خصوصی را مطالعه و درک کنید.
