DESUDESU چیست

DESU is the oldest 4chan cult meme — a legendary echo from the anime "Rozen Maiden," where the character Suiseiseki famously ended her every sentence with the word "Desu." This quirky and interesting speech pattern took on a life of its own, becoming a looping obsession. It didn't just go viral — it created the first and biggest meme cults in 4chan. The chant still echoes until this day: DESU DESU DESU...

منبع DESU (DESU) وب سایت رسمی

توکنومیکس DESU (DESU)

درک، توکنومیکس DESU (DESU) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده DESU بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره DESU (DESU) امروز DESU (DESU) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای DESU به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی DESU نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی DESU نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار DESU چقدر است؟ ارزش بازار DESU برابر است با $ 319.93K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش DESU چقدر است؟ عرضه در گردش DESU برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت DESU چقدر بوده است؟ DESU به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00359485 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت DESU در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ DESU به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات DESU چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای DESU برابر است با -- USD . آیا DESU در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد DESU در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت DESU مراجعه کنید.

