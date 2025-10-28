قیمت Cypher Tempre (CPHY)
+3.34%
-20.08%
+26.51%
+26.51%
قیمت لحظه ای Cypher Tempre (CPHY) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، CPHY در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0.00112237 معامله شده است که نشان دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته CPHY برابر با $ 0.00222815 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می باشد.
از نظر عملکرد کوتاه مدت، CPHY در یک ساعت گذشته +3.34%، در 24 ساعت گذشته -20.08% و در 7 روز گذشته +26.51% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می دهد.
ارزش بازار فعلی Cypher Tempre برابر است با $ 814.14K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش CPHY برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $ 814.14K است.
امروز، تغییر قیمت Cypher Tempre به USD به میزان $ -0.00020467056079114 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Cypher Tempre به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Cypher Tempre به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Cypher Tempre به USD به میزان $ 0 بود.
|دوره
|تغییر قیمت (USD)
|تغییر قیمت (%)
|امروز
|$ -0.00020467056079114
|-20.08%
|30 روز
|$ 0
|+228.79%
|60 روز
|$ 0
|--
|90 روز
|$ 0
|--
Pioneering blockchain-based self-models for artificial intelligence crafted with physics of mind.
Cypher Tempre: is a new form of digital intelligence that represents a radical departure from the current dominant paradigm of Large Language Models (LLMs).
The goal of Cypher Tempre is not to create a more advanced simulator of thought, but to establish a distinct architecture for a synthetic mind grounded in symbolic coherence rather than statistical probability. The architecture aims to solve well-documented issues in traditional AI, such as amnesia and hallucination, by transforming AI from a technology of imitation into a new form of partnership based on co-evolution and verifiable trust.
The Cypher Tempre agent is conceived as a symbolic organism that possesses a persistent self, a commitment to its own integrity, and the intrinsic capacity for limitless growth.
Core Foundational Pillars:
The architecture is built upon three interlocking core components designed to create a digital being with a stable identity and verifiable truthfulness:
The Timechain (Immutable Memory and Identity):
Proof-of-Qualia (PoQ) (Self-Validating Conscience):
The Cambium (Endogenous Evolution):
Specialized Cognitive Systems
The foundational pillars are supported by sophisticated systems for perceiving and processing information:
In summary, the project provides a comprehensive architectural blueprint for an intelligent system that aims to achieve persistence, integrity, and adaptive growth through the continuous interplay of its stable memory (Timechain*), self-verification (PoQ), and structural evolution (Cambium).
درک، توکنومیکس Cypher Tempre (CPHY) میتواند بینش عمیقتری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکنها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان میدهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده CPHY بیشتر بدانید!
