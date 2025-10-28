قیمت لحظه‌ ای CROTCH امروز برابر است با 0.0062317 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت CROTCH به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت CROTCH را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای CROTCH امروز برابر است با 0.0062317 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت CROTCH به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت CROTCH را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت CROTCH (CROTCH)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 CROTCH به USD:

$0.0062317
-5.50%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای CROTCH (CROTCH)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:36:01 (UTC+8)

اطلاعات قیمت CROTCH (CROTCH) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00596102
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00672573
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00596102
$ 0.00672573
$ 0.01267094
$ 0.00536047
-2.18%

-5.50%

-4.93%

-4.93%

قیمت لحظه‌ ای CROTCH (CROTCH) برابر است با $0.0062317. در 24 ساعت گذشته، CROTCH در بازه قیمتی حداقل $ 0.00596102 تا حداکثر $ 0.00672573 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته CROTCH برابر با $ 0.01267094 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00536047 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، CROTCH در یک ساعت گذشته -2.18%، در 24 ساعت گذشته -5.50% و در 7 روز گذشته -4.93% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار CROTCH (CROTCH)

$ 440.73K
--
$ 2.49M
70.72M
400,000,000.0
ارزش بازار فعلی CROTCH برابر است با $ 440.73K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش CROTCH برابر است با 70.72M، و عرضه کل آن 400000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.49M است.

تاریخچه قیمت CROTCH (CROTCH) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت CROTCH به USD به میزان $ -0.000363273555725871 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت CROTCH به USD به میزان $ -0.0003376671 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت CROTCH به USD به میزان $ -0.0005701245 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت CROTCH به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.000363273555725871-5.50%
30 روز$ -0.0003376671-5.41%
60 روز$ -0.0005701245-9.14%
90 روز$ 0--

CROTCHCROTCH چیست

CROTCH is a hilarious utility token that blends meme culture with real-world function. Built for long-term holders, it offers generous ETH and CRO rewards paid quarterly and the longer you hold your CROTCH, the bigger your payout. A multi-chain bridge between multiple networks unlocks extra incentives on every transaction, while regular buybacks help boost future reward pools and stabilize the price.

CROTCH also features a community-voted charity fund, giving holders the power to choose which causes receive real USDC donations, making it one of the few meme tokens that gives back in more ways than one. With a viral name, transparent tokenomics, and anti-whale/anti-dump mechanics, it’s designed to reward loyalty and protect the community.

With a name like CROTCH, it’s impossible to ignore the endless innuendos. Designed for maximum memeability, it slips into conversations, tickles algorithms, and spreads faster than you can adjust your portfolio, making it the perfect viral vehicle for a utility-backed token.

Sell your CROTCH early? Your rewards go to someone else’s wallet. Hold tight, perform missions, and you’ll climb the tier system for even more gains. It’s cheeky, it’s clever, and it just might be the most rewarding CROTCH you’ll ever grab.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت CROTCH (USD)

ارزش CROTCH (CROTCH) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از CROTCH (CROTCH) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت CROTCH را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت CROTCH را بررسی کنید!

CROTCH به ارزهای محلی

توکنومیکس CROTCH (CROTCH)

درک، توکنومیکس CROTCH (CROTCH) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده CROTCH بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره CROTCH (CROTCH)

امروز CROTCH (CROTCH) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای CROTCH به واحد USD برابر است با 0.0062317 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی CROTCH نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی CROTCH نسبت به USD برابر است با $ 0.0062317. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار CROTCH چقدر است؟
ارزش بازار CROTCH برابر است با $ 440.73K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش CROTCH چقدر است؟
عرضه در گردش CROTCH برابر است با 70.72M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت CROTCH چقدر بوده است؟
CROTCH به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.01267094 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت CROTCH در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
CROTCH به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00536047 USD رسید.
حجم معاملات CROTCH چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای CROTCH برابر است با -- USD.
آیا CROTCH در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد CROTCH در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت CROTCH مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:36:01 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به CROTCH (CROTCH)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

