CROTCHCROTCH چیست

CROTCH is a hilarious utility token that blends meme culture with real-world function. Built for long-term holders, it offers generous ETH and CRO rewards paid quarterly and the longer you hold your CROTCH, the bigger your payout. A multi-chain bridge between multiple networks unlocks extra incentives on every transaction, while regular buybacks help boost future reward pools and stabilize the price. CROTCH also features a community-voted charity fund, giving holders the power to choose which causes receive real USDC donations, making it one of the few meme tokens that gives back in more ways than one. With a viral name, transparent tokenomics, and anti-whale/anti-dump mechanics, it’s designed to reward loyalty and protect the community. With a name like CROTCH, it’s impossible to ignore the endless innuendos. Designed for maximum memeability, it slips into conversations, tickles algorithms, and spreads faster than you can adjust your portfolio, making it the perfect viral vehicle for a utility-backed token. Sell your CROTCH early? Your rewards go to someone else’s wallet. Hold tight, perform missions, and you’ll climb the tier system for even more gains. It’s cheeky, it’s clever, and it just might be the most rewarding CROTCH you’ll ever grab. CROTCH is a hilarious utility token that blends meme culture with real-world function. Built for long-term holders, it offers generous ETH and CRO rewards paid quarterly and the longer you hold your CROTCH, the bigger your payout. A multi-chain bridge between multiple networks unlocks extra incentives on every transaction, while regular buybacks help boost future reward pools and stabilize the price. CROTCH also features a community-voted charity fund, giving holders the power to choose which causes receive real USDC donations, making it one of the few meme tokens that gives back in more ways than one. With a viral name, transparent tokenomics, and anti-whale/anti-dump mechanics, it’s designed to reward loyalty and protect the community. With a name like CROTCH, it’s impossible to ignore the endless innuendos. Designed for maximum memeability, it slips into conversations, tickles algorithms, and spreads faster than you can adjust your portfolio, making it the perfect viral vehicle for a utility-backed token. Sell your CROTCH early? Your rewards go to someone else’s wallet. Hold tight, perform missions, and you’ll climb the tier system for even more gains. It’s cheeky, it’s clever, and it just might be the most rewarding CROTCH you’ll ever grab.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت CROTCH (USD)

ارزش CROTCH (CROTCH) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از CROTCH (CROTCH) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت CROTCH را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت CROTCH را بررسی کنید!

CROTCH به ارزهای محلی

توکنومیکس CROTCH (CROTCH)

درک، توکنومیکس CROTCH (CROTCH) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده CROTCH بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره CROTCH (CROTCH) امروز CROTCH (CROTCH) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای CROTCH به واحد USD برابر است با 0.0062317 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی CROTCH نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.0062317 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی CROTCH نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار CROTCH چقدر است؟ ارزش بازار CROTCH برابر است با $ 440.73K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش CROTCH چقدر است؟ عرضه در گردش CROTCH برابر است با 70.72M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت CROTCH چقدر بوده است؟ CROTCH به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.01267094 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت CROTCH در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ CROTCH به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00536047 USD رسید. حجم معاملات CROTCH چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای CROTCH برابر است با -- USD . آیا CROTCH در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد CROTCH در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت CROTCH مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به CROTCH (CROTCH)