اقتصاد توکنی CROTCH (CROTCH)
اقتصاد توکنی و تحلیل قیمت CROTCH (CROTCH)
داده های کلیدی توکنومیکس و قیمت CROTCH (CROTCH)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.
اطلاعات CROTCH (CROTCH).
CROTCH is a hilarious utility token that blends meme culture with real-world function. Built for long-term holders, it offers generous ETH and CRO rewards paid quarterly and the longer you hold your CROTCH, the bigger your payout. A multi-chain bridge between multiple networks unlocks extra incentives on every transaction, while regular buybacks help boost future reward pools and stabilize the price.
CROTCH also features a community-voted charity fund, giving holders the power to choose which causes receive real USDC donations, making it one of the few meme tokens that gives back in more ways than one. With a viral name, transparent tokenomics, and anti-whale/anti-dump mechanics, it’s designed to reward loyalty and protect the community.
With a name like CROTCH, it’s impossible to ignore the endless innuendos. Designed for maximum memeability, it slips into conversations, tickles algorithms, and spreads faster than you can adjust your portfolio, making it the perfect viral vehicle for a utility-backed token.
Sell your CROTCH early? Your rewards go to someone else’s wallet. Hold tight, perform missions, and you’ll climb the tier system for even more gains. It’s cheeky, it’s clever, and it just might be the most rewarding CROTCH you’ll ever grab.
توکنومیکس CROTCH (CROTCH): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده
درک اقتصاد توکنی CROTCH (CROTCH) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.
معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها:
کل عرضه:
حداکثر تعداد توکنهای CROTCH که ایجاد شده اند یا خواهند شد.
منبع تغذیه در گردش:
تعداد توکن هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است.
حداکثر عرضه:
محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن های CROTCH که می توانند وجود داشته باشند.
ارزش گذاری کاملاً رقیق شده (FDV):
به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می شود و پیش بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن ها در گردش باشند، ارائه می دهد.
نرخ تورم:
نشان می دهد که توکن های جدید با چه سرعتی معرفی می شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می گذارند.
چرا این معیارها برای معامله گران مهم هستند؟
عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر.
محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت.
توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز.
ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال های احتمالی ارزش گذاری بیش از حد.
حالا که اقتصاد توکنی CROTCH را درک کردید، قیمت زنده توکن CROTCH را بررسی کنید!
سلب مسئولیت
دادههای توکنومیکس در این صفحه از منابع شخص ثالث است. MEXC صحت آن را تضمین نمی کند. لطفاً قبل از سرمایه گذاری، تحقیقات کاملی انجام دهید.
لطفاً توافقنامه کاربری و سیاست حفظ حریم خصوصی را مطالعه و درک کنید.
