CosmoCOSMO چیست

Cosmo is a community-driven meme token on the Base blockchain. The project originated from a sleek greyhound featured in an official Base chain update video, which the community embraced as the unofficial dog of Base. Cosmo focuses on the cultural and narrative layer of the Base ecosystem, emphasizing community-led growth, storytelling, and content creation. The token has no promised utility or financial value, and is intended purely as a cultural and social experiment. Cosmo is a community-driven meme token on the Base blockchain. The project originated from a sleek greyhound featured in an official Base chain update video, which the community embraced as the unofficial dog of Base. Cosmo focuses on the cultural and narrative layer of the Base ecosystem, emphasizing community-led growth, storytelling, and content creation. The token has no promised utility or financial value, and is intended purely as a cultural and social experiment.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Cosmo (COSMO) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Cosmo (USD)

ارزش Cosmo (COSMO) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Cosmo (COSMO) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Cosmo را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Cosmo را بررسی کنید!

COSMO به ارزهای محلی

توکنومیکس Cosmo (COSMO)

درک، توکنومیکس Cosmo (COSMO) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده COSMO بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Cosmo (COSMO) امروز Cosmo (COSMO) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای COSMO به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی COSMO نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی COSMO نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Cosmo چقدر است؟ ارزش بازار COSMO برابر است با $ 55.28K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش COSMO چقدر است؟ عرضه در گردش COSMO برابر است با 905.20M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت COSMO چقدر بوده است؟ COSMO به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت COSMO در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ COSMO به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات COSMO چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای COSMO برابر است با -- USD . آیا COSMO در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد COSMO در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت COSMO مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Cosmo (COSMO)