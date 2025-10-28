ColdPLCOLDPL چیست

ColdPL Stacked. Chillin'. Crypto Villain. ColdPL isn't just a coin. It's a lifestyle — frosty gains, zero stress, and two frogs too cool to care. Just like Coldplay surprised everyone with the Kiss Cam, we're here to surprise the world with a new way to connect: blockchain and real-world technology. No kisses here—just big opportunities. 💡💰 🔹 Share, learn, and be part of the movement.🔹 Please respect the community rules and keep it positive. The future has its own live show too! ColdPL Stacked. Chillin'. Crypto Villain. ColdPL isn't just a coin. It's a lifestyle — frosty gains, zero stress, and two frogs too cool to care. Just like Coldplay surprised everyone with the Kiss Cam, we're here to surprise the world with a new way to connect: blockchain and real-world technology. No kisses here—just big opportunities. 💡💰 🔹 Share, learn, and be part of the movement.🔹 Please respect the community rules and keep it positive. The future has its own live show too!

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع ColdPL (COLDPL) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت ColdPL (USD)

ارزش ColdPL (COLDPL) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از ColdPL (COLDPL) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت ColdPL را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت ColdPL را بررسی کنید!

COLDPL به ارزهای محلی

توکنومیکس ColdPL (COLDPL)

درک، توکنومیکس ColdPL (COLDPL) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده COLDPL بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره ColdPL (COLDPL) امروز ColdPL (COLDPL) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای COLDPL به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی COLDPL نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی COLDPL نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار ColdPL چقدر است؟ ارزش بازار COLDPL برابر است با $ 316.92K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش COLDPL چقدر است؟ عرضه در گردش COLDPL برابر است با 1000.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت COLDPL چقدر بوده است؟ COLDPL به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.0021093 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت COLDPL در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ COLDPL به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات COLDPL چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای COLDPL برابر است با -- USD . آیا COLDPL در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد COLDPL در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت COLDPL مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به ColdPL (COLDPL)