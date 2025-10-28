CLANSCLANS چیست

$CLANS is the utility and governance token at the heart of the Quitcoin Clans ecosystem. It fuels the upcoming Crypto Uniti Games, an on-chain battle arena where strategy, loyalty, and memes collide. Holders can upgrade their clans, unlock special perks, and gain competitive advantages in quests and tournaments. $CLANS also gives players a real voice in shaping the game's future from new features to reward mechanics. Designed for both seasoned crypto warriors and newcomers, $CLANS turns meme culture into true on-chain power, creating a dynamic, player-driven economy where those who play, build, and hold both Quitcoin ($QC) and $CLANS will lead the next great web3 gaming revolution.

توکنومیکس CLANS (CLANS)

درک، توکنومیکس CLANS (CLANS) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده CLANS بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره CLANS (CLANS) امروز CLANS (CLANS) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای CLANS به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی CLANS نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی CLANS نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار CLANS چقدر است؟ ارزش بازار CLANS برابر است با $ 147.08K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش CLANS چقدر است؟ عرضه در گردش CLANS برابر است با 999.99M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت CLANS چقدر بوده است؟ CLANS به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00193529 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت CLANS در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ CLANS به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات CLANS چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای CLANS برابر است با -- USD . آیا CLANS در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد CLANS در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت CLANS مراجعه کنید.

