ChatrixCRX چیست

Chatrix is a decentralized communication protocol and messenger application that allows users to create blockchain-based identities through EVM wallets, exchange encrypted messages, and transfer cryptocurrencies directly inside chats. Unlike traditional messengers, Chatrix is designed to work even without internet by leveraging mesh networking technologies, ensuring unstoppable communication. Its native token, $CRX, powers the ecosystem, enabling utility, incentives, and long-term sustainability.

پیش‌ بینی قیمت Chatrix (USD)

ارزش Chatrix (CRX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Chatrix (CRX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Chatrix را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Chatrix را بررسی کنید!

CRX به ارزهای محلی

توکنومیکس Chatrix (CRX)

درک، توکنومیکس Chatrix (CRX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده CRX بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Chatrix (CRX) امروز Chatrix (CRX) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای CRX به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی CRX نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی CRX نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Chatrix چقدر است؟ ارزش بازار CRX برابر است با $ 33.60K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش CRX چقدر است؟ عرضه در گردش CRX برابر است با 758.68M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت CRX چقدر بوده است؟ CRX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت CRX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ CRX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات CRX چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای CRX برابر است با -- USD . آیا CRX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد CRX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت CRX مراجعه کنید.

