قیمت لحظه‌ ای Charged Particles امروز برابر است با 0.0011649 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت IONX به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت IONX را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره IONX

اطلاعات قیمت IONX

وب‌سایت رسمی IONX

توکنومیکس IONX

پیش‌بینی قیمت IONX

لوگو Charged Particles

قیمت Charged Particles (IONX)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 IONX به USD:

$0.00116413
$0.00116413$0.00116413
-2.60%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Charged Particles (IONX)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:37:37 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Charged Particles (IONX) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00116054
$ 0.00116054$ 0.00116054
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00120893
$ 0.00120893$ 0.00120893
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00116054
$ 0.00116054$ 0.00116054

$ 0.00120893
$ 0.00120893$ 0.00120893

$ 2.75
$ 2.75$ 2.75

$ 0.00082139
$ 0.00082139$ 0.00082139

-0.56%

-2.62%

+15.43%

+15.43%

قیمت لحظه‌ ای Charged Particles (IONX) برابر است با $0.0011649. در 24 ساعت گذشته، IONX در بازه قیمتی حداقل $ 0.00116054 تا حداکثر $ 0.00120893 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته IONX برابر با $ 2.75 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00082139 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، IONX در یک ساعت گذشته -0.56%، در 24 ساعت گذشته -2.62% و در 7 روز گذشته +15.43% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Charged Particles (IONX)

$ 93.03K
$ 93.03K$ 93.03K

--
----

$ 116.47K
$ 116.47K$ 116.47K

79.88M
79.88M 79.88M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

ارزش بازار فعلی Charged Particles برابر است با $ 93.03K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش IONX برابر است با 79.88M، و عرضه کل آن 100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 116.47K است.

تاریخچه قیمت Charged Particles (IONX) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Charged Particles به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Charged Particles به USD به میزان $ -0.0001665134 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Charged Particles به USD به میزان $ -0.0003349078 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Charged Particles به USD به میزان $ -0.000188837380319084 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-2.62%
30 روز$ -0.0001665134-14.29%
60 روز$ -0.0003349078-28.74%
90 روز$ -0.000188837380319084-13.94%

Charged ParticlesIONX چیست

Charged Particles Charged Particles is a protocol that allows users to deposit ERC-20, ERC-721, and ERC-1155 tokens into NFTs. A scarce NFT (e.g. Art, Collectible, Virtual Real Estate, In-Game Item, etc.) can now be transformed into a basket holding a number of other tokens. The Principal amount can be time-locked inside the NFT, and through integration with Aave’s aTokens, the programmable yield from these DeFi yield-generating assets is just a few clicks away.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Charged Particles (IONX)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Charged Particles (USD)

ارزش Charged Particles (IONX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Charged Particles (IONX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Charged Particles را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Charged Particles را بررسی کنید!

IONX به ارزهای محلی

توکنومیکس Charged Particles (IONX)

درک، توکنومیکس Charged Particles (IONX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده IONX بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Charged Particles (IONX)

امروز Charged Particles (IONX) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای IONX به واحد USD برابر است با 0.0011649 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی IONX نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی IONX نسبت به USD برابر است با $ 0.0011649. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Charged Particles چقدر است؟
ارزش بازار IONX برابر است با $ 93.03K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش IONX چقدر است؟
عرضه در گردش IONX برابر است با 79.88M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت IONX چقدر بوده است؟
IONX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 2.75 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت IONX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
IONX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00082139 USD رسید.
حجم معاملات IONX چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای IONX برابر است با -- USD.
آیا IONX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد IONX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت IONX مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:37:37 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

