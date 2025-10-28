Charged ParticlesIONX چیست

Charged Particles Charged Particles is a protocol that allows users to deposit ERC-20, ERC-721, and ERC-1155 tokens into NFTs. A scarce NFT (e.g. Art, Collectible, Virtual Real Estate, In-Game Item, etc.) can now be transformed into a basket holding a number of other tokens. The Principal amount can be time-locked inside the NFT, and through integration with Aave’s aTokens, the programmable yield from these DeFi yield-generating assets is just a few clicks away. Charged Particles Charged Particles is a protocol that allows users to deposit ERC-20, ERC-721, and ERC-1155 tokens into NFTs. A scarce NFT (e.g. Art, Collectible, Virtual Real Estate, In-Game Item, etc.) can now be transformed into a basket holding a number of other tokens. The Principal amount can be time-locked inside the NFT, and through integration with Aave’s aTokens, the programmable yield from these DeFi yield-generating assets is just a few clicks away.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Charged Particles (IONX) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Charged Particles (USD)

ارزش Charged Particles (IONX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Charged Particles (IONX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Charged Particles را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Charged Particles را بررسی کنید!

IONX به ارزهای محلی

توکنومیکس Charged Particles (IONX)

درک، توکنومیکس Charged Particles (IONX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده IONX بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Charged Particles (IONX) امروز Charged Particles (IONX) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای IONX به واحد USD برابر است با 0.0011649 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی IONX نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.0011649 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی IONX نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Charged Particles چقدر است؟ ارزش بازار IONX برابر است با $ 93.03K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش IONX چقدر است؟ عرضه در گردش IONX برابر است با 79.88M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت IONX چقدر بوده است؟ IONX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 2.75 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت IONX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ IONX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00082139 USD رسید. حجم معاملات IONX چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای IONX برابر است با -- USD . آیا IONX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد IONX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت IONX مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Charged Particles (IONX)