ChadFiCHADFI چیست

ChadFi: Your All-in-One Crypto Trading Powerhouse Follow Smart Money: Track what top traders and wallets are doing in real time. Spot Opportunities: Get notified when a ticker is gaining momentum or social signals. Stay Safe: ChadFi scans smart contracts to protect you from honeypots and scam tokens, ensuring every trade is secure. Streamlined Analysis: Conduct technical, fundamental, and social research in seconds. Learn and Improve: ChadFi interprets complex technical analysis and charting concepts in easily absorbable ways. Whether you're a seasoned trader or just starting out, he helps you refine your skills and improve your setups. SpoonFed Setups: Receive high-probability trade setups just before they break out, saving you from endless chart watching and scanning. Spend less time glued to the markets and more time living your life. Execute with Precision: Leverage advanced trading tools like multiple take-profits, stop-loss orders, and other professional-grade features. Trade Your Way: Customize your experience with ChadFi's modular terminal, designed to adapt to your unique trading style and preferences.

پیش‌ بینی قیمت ChadFi (USD)

ارزش ChadFi (CHADFI) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از ChadFi (CHADFI) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت ChadFi را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت ChadFi را بررسی کنید!

CHADFI به ارزهای محلی

توکنومیکس ChadFi (CHADFI)

درک، توکنومیکس ChadFi (CHADFI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده CHADFI بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره ChadFi (CHADFI) امروز ChadFi (CHADFI) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای CHADFI به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی CHADFI نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی CHADFI نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار ChadFi چقدر است؟ ارزش بازار CHADFI برابر است با $ 718.32K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش CHADFI چقدر است؟ عرضه در گردش CHADFI برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت CHADFI چقدر بوده است؟ CHADFI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00174818 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت CHADFI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ CHADFI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات CHADFI چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای CHADFI برابر است با -- USD . آیا CHADFI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد CHADFI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت CHADFI مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به ChadFi (CHADFI)