CHADCHAD چیست

$CHAD is a meme-based cryptocurrency that embodies the fearless spirit of its namesake, Chad. Designed for fun and community engagement, it promotes a lifestyle of confidence and success, encouraging holders to "HOLD," invest in luxury, and celebrate their achievements. The project emphasizes playful elements like gym culture and social status, aiming to create a vibrant community around the token. With its catchy branding and humorous approach, $CHAD invites users to join a movement that blends investment with lifestyle aspirations.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!