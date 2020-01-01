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برترین توکن‌ های لانچ‌پد امور مالی غیرممکن بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش لانچ‌پد امور مالی غیرممکن را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Aethir
Aethir
ATH
$ 0.003795
+0.40%
+2.18%
-6.36%
$ 76.43M
$ 15.45M
2
CARV
CARV
CARV
$ 0.02992
-0.37%
+0.27%
-7.14%
$ 18.24M
$ 1.83M
3
Fuel
Fuel
FUEL
$ 0.00085
0.00%
-3.41%
-2.30%
$ 7.07M
$ 1.42M
4
Brickken
Brickken
BKN
$ 0.06084
-0.07%
+1.07%
-3.24%
$ 4.93M
$ 1.69M
5
Impossible Finance Launchpad
Impossible Finance Launchpad
IDIA
$ 0.0040931
+0.07%
-0.02%
-2.70%
$ 3.93M
$ 2.74K
6
Highstreet
Highstreet
HIGH
$ 0.02214
+2.59%
+10.62%
+7.67%
$ 2.18M
$ 3.60M
7
Zyfai
Zyfai
ZFI
$ 0.00545608
+0.06%
+0.12%
+8.07%
$ 1.27M
$ 12.03K
8
Wild Forest Token
Wild Forest Token
WF
$ 0.00061547
+0.40%
+0.16%
-22.04%
$ 25.09K
$ 380.50

سوالات متداول

توکن‌ های لانچ‌پد امور مالی غیرممکن چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های لانچ‌پد امور مالی غیرممکن به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 8 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $114.07M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن لانچ‌پد امور مالی غیرممکن چیست؟
در میان توکن‌ های دسته لانچ‌پد امور مالی غیرممکن که در MEXC رصد می‌شوند، توکن HIGH با ثبت تغییر قیمتی 10.62% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن لانچ‌پد امور مالی غیرممکن در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 8 توکن از دسته لانچ‌پد امور مالی غیرممکن را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص لانچ‌پد امور مالی غیرممکن می‌توان به ATH, CARV, FUEL اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته لانچ‌پد امور مالی غیرممکن چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های لانچ‌پد امور مالی غیرممکن در حال حاضر حدود $114.07M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش لانچ‌پد امور مالی غیرممکن، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.