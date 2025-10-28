قیمت لحظه‌ ای Caliber امروز برابر است با 0.284915 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت CAL50 به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت CAL50 را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Caliber امروز برابر است با 0.284915 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت CAL50 به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت CAL50 را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Caliber

قیمت Caliber (CAL50)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 CAL50 به USD:

$0.284916
-0.70%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Caliber (CAL50)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:56:48 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Caliber (CAL50) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.284911
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.288403
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.284911
$ 0.288403
$ 0.309508
$ 0.155988
--

-0.73%

-1.13%

-1.13%

قیمت لحظه‌ ای Caliber (CAL50) برابر است با $0.284915. در 24 ساعت گذشته، CAL50 در بازه قیمتی حداقل $ 0.284911 تا حداکثر $ 0.288403 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته CAL50 برابر با $ 0.309508 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.155988 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، CAL50 در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -0.73% و در 7 روز گذشته -1.13% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Caliber (CAL50)

$ 28.49M
--
$ 28.49M
100.00M
100,000,000.0
ارزش بازار فعلی Caliber برابر است با $ 28.49M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش CAL50 برابر است با 100.00M، و عرضه کل آن 100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 28.49M است.

تاریخچه قیمت Caliber (CAL50) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Caliber به USD به میزان $ -0.0021156123812596 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Caliber به USD به میزان $ +0.0754517886 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Caliber به USD به میزان $ +0.1255355149 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Caliber به USD به میزان $ +0.09874658412490225 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.0021156123812596-0.73%
30 روز$ +0.0754517886+26.48%
60 روز$ +0.1255355149+44.06%
90 روز$ +0.09874658412490225+53.04%

CaliberCAL50 چیست

Caliber (Cal50) is a community-driven BEP-20 token launched on the BNB Smart Chain. It was created to provide DeFi users with a fast, transparent, and fair token with zero private sales or pre-mines. With a fixed total supply of 100,000,000 tokens, Caliber focuses on building a decentralized and self-sustaining ecosystem that rewards community engagement and long-term participation. The project encourages fair access to decentralized finance by promoting utility, liquidity, and accessibility through popular DEX platforms such as PancakeSwap. Caliber is designed for DeFi users who value speed, simplicity, and community governance.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Caliber (CAL50)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Caliber (USD)

ارزش Caliber (CAL50) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Caliber (CAL50) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Caliber را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Caliber را بررسی کنید!

CAL50 به ارزهای محلی

توکنومیکس Caliber (CAL50)

درک، توکنومیکس Caliber (CAL50) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده CAL50 بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Caliber (CAL50)

امروز Caliber (CAL50) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای CAL50 به واحد USD برابر است با 0.284915 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی CAL50 نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی CAL50 نسبت به USD برابر است با $ 0.284915. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Caliber چقدر است؟
ارزش بازار CAL50 برابر است با $ 28.49M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش CAL50 چقدر است؟
عرضه در گردش CAL50 برابر است با 100.00M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت CAL50 چقدر بوده است؟
CAL50 به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.309508 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت CAL50 در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
CAL50 به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.155988 USD رسید.
حجم معاملات CAL50 چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای CAL50 برابر است با -- USD.
آیا CAL50 در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد CAL50 در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت CAL50 مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:56:48 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Caliber (CAL50)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

