CaliberCAL50 چیست

Caliber (Cal50) is a community-driven BEP-20 token launched on the BNB Smart Chain. It was created to provide DeFi users with a fast, transparent, and fair token with zero private sales or pre-mines. With a fixed total supply of 100,000,000 tokens, Caliber focuses on building a decentralized and self-sustaining ecosystem that rewards community engagement and long-term participation. The project encourages fair access to decentralized finance by promoting utility, liquidity, and accessibility through popular DEX platforms such as PancakeSwap. Caliber is designed for DeFi users who value speed, simplicity, and community governance.

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Caliber (CAL50) امروز Caliber (CAL50) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای CAL50 به واحد USD برابر است با 0.284915 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی CAL50 نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.284915 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی CAL50 نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Caliber چقدر است؟ ارزش بازار CAL50 برابر است با $ 28.49M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش CAL50 چقدر است؟ عرضه در گردش CAL50 برابر است با 100.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت CAL50 چقدر بوده است؟ CAL50 به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.309508 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت CAL50 در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ CAL50 به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.155988 USD رسید. حجم معاملات CAL50 چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای CAL50 برابر است با -- USD . آیا CAL50 در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد CAL50 در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت CAL50 مراجعه کنید.

