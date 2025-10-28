قیمت لحظه‌ ای Breaking Bread امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت BRBR به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت BRBR را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Breaking Bread امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت BRBR به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت BRBR را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره BRBR

اطلاعات قیمت BRBR

وب‌سایت رسمی BRBR

توکنومیکس BRBR

پیش‌بینی قیمت BRBR

لوگو Breaking Bread

قیمت Breaking Bread (BRBR)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 BRBR به USD:

--
----
-2.60%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Breaking Bread (BRBR)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:35:14 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Breaking Bread (BRBR) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.39%

-3.25%

-39.67%

-39.67%

قیمت لحظه‌ ای Breaking Bread (BRBR) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، BRBR در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته BRBR برابر با $ 0 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، BRBR در یک ساعت گذشته +0.39%، در 24 ساعت گذشته -3.25% و در 7 روز گذشته -39.67% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Breaking Bread (BRBR)

$ 68.38K
$ 68.38K$ 68.38K

--
----

$ 68.38K
$ 68.38K$ 68.38K

999.95M
999.95M 999.95M

999,953,274.114449
999,953,274.114449 999,953,274.114449

ارزش بازار فعلی Breaking Bread برابر است با $ 68.38K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BRBR برابر است با 999.95M، و عرضه کل آن 999953274.114449 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 68.38K است.

تاریخچه قیمت Breaking Bread (BRBR) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Breaking Bread به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Breaking Bread به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Breaking Bread به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Breaking Bread به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-3.25%
30 روز$ 0-41.44%
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

Breaking BreadBRBR چیست

Breaking Bread is a pioneer in Solana meme token designed around a simple and transparent rewards system. With 0% tax on trades, every holder benefits directly from activity without hidden costs or penalties. The token automatically redistributes 100% of creator rewards from Pump.fun back to the community, ensuring fair participation for all holders. The project emphasizes consistency, trust, and community engagement, framing daily “breaking of bread” rewards as both a symbolic ritual and a practical way to sustain value for those who participate.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Breaking Bread (BRBR)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Breaking Bread (USD)

ارزش Breaking Bread (BRBR) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Breaking Bread (BRBR) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Breaking Bread را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Breaking Bread را بررسی کنید!

BRBR به ارزهای محلی

توکنومیکس Breaking Bread (BRBR)

درک، توکنومیکس Breaking Bread (BRBR) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BRBR بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Breaking Bread (BRBR)

امروز Breaking Bread (BRBR) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای BRBR به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی BRBR نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی BRBR نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Breaking Bread چقدر است؟
ارزش بازار BRBR برابر است با $ 68.38K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش BRBR چقدر است؟
عرضه در گردش BRBR برابر است با 999.95M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت BRBR چقدر بوده است؟
BRBR به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت BRBR در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
BRBR به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات BRBR چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BRBR برابر است با -- USD.
آیا BRBR در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد BRBR در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BRBR مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:35:14 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

