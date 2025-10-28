Breaking BreadBRBR چیست

Breaking Bread is a pioneer in Solana meme token designed around a simple and transparent rewards system. With 0% tax on trades, every holder benefits directly from activity without hidden costs or penalties. The token automatically redistributes 100% of creator rewards from Pump.fun back to the community, ensuring fair participation for all holders. The project emphasizes consistency, trust, and community engagement, framing daily "breaking of bread" rewards as both a symbolic ritual and a practical way to sustain value for those who participate.

پیش‌ بینی قیمت Breaking Bread (USD)

ارزش Breaking Bread (BRBR) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Breaking Bread (BRBR) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Breaking Bread را بررسی کنید.

درک، توکنومیکس Breaking Bread (BRBR) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BRBR بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Breaking Bread (BRBR) امروز Breaking Bread (BRBR) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای BRBR به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی BRBR نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی BRBR نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Breaking Bread چقدر است؟ ارزش بازار BRBR برابر است با $ 68.38K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش BRBR چقدر است؟ عرضه در گردش BRBR برابر است با 999.95M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت BRBR چقدر بوده است؟ BRBR به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت BRBR در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ BRBR به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات BRBR چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BRBR برابر است با -- USD . آیا BRBR در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد BRBR در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BRBR مراجعه کنید.

