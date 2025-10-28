BorosBOROS چیست

Boros is a $HYPE-backed coin on the HyperEVM ecosystem. Its purpose is to create a deflationary, yield-generating asset that rewards holders and supports the Hyperliquid ecosystem. A 5% transaction tax drives its utility: 1% is burned to reduce the 1 billion token supply, 2% is distributed gaslessly to holders as rewards, and 2% is converted to $HYPE for a treasury. This treasury invests in DeFi protocols like lending and liquidity provision, generating yield for $BOROS buybacks and burns, fostering scarcity and value growth. Boros is a $HYPE-backed coin on the HyperEVM ecosystem. Its purpose is to create a deflationary, yield-generating asset that rewards holders and supports the Hyperliquid ecosystem. A 5% transaction tax drives its utility: 1% is burned to reduce the 1 billion token supply, 2% is distributed gaslessly to holders as rewards, and 2% is converted to $HYPE for a treasury. This treasury invests in DeFi protocols like lending and liquidity provision, generating yield for $BOROS buybacks and burns, fostering scarcity and value growth.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Boros (USD)

ارزش Boros (BOROS) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Boros (BOROS) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Boros را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Boros را بررسی کنید!

BOROS به ارزهای محلی

توکنومیکس Boros (BOROS)

درک، توکنومیکس Boros (BOROS) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BOROS بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Boros (BOROS) امروز Boros (BOROS) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای BOROS به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی BOROS نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی BOROS نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Boros چقدر است؟ ارزش بازار BOROS برابر است با $ 116.60K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش BOROS چقدر است؟ عرضه در گردش BOROS برابر است با 879.52M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت BOROS چقدر بوده است؟ BOROS به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت BOROS در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ BOROS به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات BOROS چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BOROS برابر است با -- USD . آیا BOROS در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد BOROS در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BOROS مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Boros (BOROS)