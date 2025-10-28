قیمت لحظه‌ ای BlockAI امروز برابر است با 0.12494 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت BAI به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت BAI را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای BlockAI امروز برابر است با 0.12494 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت BAI به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت BAI را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت BlockAI (BAI)

قیمت لحظه‌ ای 1 BAI به USD:

$0.12494
$0.12494$0.12494
0.00%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است.
نمودار قیمت لحظه ای BlockAI (BAI)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:32:46 (UTC+8)

اطلاعات قیمت BlockAI (BAI) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.124792
$ 0.124792$ 0.124792
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.124952
$ 0.124952$ 0.124952
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.124792
$ 0.124792$ 0.124792

$ 0.124952
$ 0.124952$ 0.124952

$ 1.5
$ 1.5$ 1.5

$ 0.061623
$ 0.061623$ 0.061623

--

-0.00%

-8.58%

-8.58%

قیمت لحظه‌ ای BlockAI (BAI) برابر است با $0.12494. در 24 ساعت گذشته، BAI در بازه قیمتی حداقل $ 0.124792 تا حداکثر $ 0.124952 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته BAI برابر با $ 1.5 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.061623 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، BAI در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -0.00% و در 7 روز گذشته -8.58% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار BlockAI (BAI)

$ 83.70K
$ 83.70K$ 83.70K

--
----

$ 749.64K
$ 749.64K$ 749.64K

669.96K
669.96K 669.96K

6,000,000.0
6,000,000.0 6,000,000.0

ارزش بازار فعلی BlockAI برابر است با $ 83.70K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BAI برابر است با 669.96K، و عرضه کل آن 6000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 749.64K است.

تاریخچه قیمت BlockAI (BAI) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت BlockAI به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت BlockAI به USD به میزان $ -0.0031138296 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت BlockAI به USD به میزان $ +0.0856392109 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت BlockAI به USD به میزان $ +0.02927413150571305 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-0.00%
30 روز$ -0.0031138296-2.49%
60 روز$ +0.0856392109+68.54%
90 روز$ +0.02927413150571305+30.60%

BlockAIBAI چیست

The BlockAI project aims to democratize access to advanced AI tools and services by leveraging blockchain technology. It provides a decentralized platform that integrates various AI functionalities, including natural language processing, image generation, video summarization, and collaborative tools, accessible to a broad range of users.

AI Tools and Services:

Text & Chat: Access to models like OpenAI's ChatGPT, Orca, and Google Gemini. Image Generation: Use of models such as Dall-E and Stable Diffusion. Video Summarizer: Summarizes YouTube videos. Brainstorming & MindMap: Facilitates brainstorming sessions and visual mapping of ideas. Discussions: AI-driven discussions to explore specific topics. Blockchain Integration:

$BAI Token: A utility token used for accessing services on the platform. Smart Contracts: Allows AI tasks to be initiated and results returned through blockchain-based contracts.

Multichain Support: Compatibility with multiple blockchain networks like Waves, Base, and BNB Chain, ensuring broader accessibility and decentralized operations.

Community-Driven Development: DAO Participation: Users can participate in decision-making through the BAI DAO, where voting power is based on platform usage rather than token holdings. Feedback and Surveys: Continuous user feedback and surveys guide the development and evolution of the platform.

The long-term vision of BlockAI is to create a versatile, inclusive, and innovative digital ecosystem where both individuals and automated smart contracts can leverage AI to enhance various aspects of personal and professional life.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد.

پیش‌ بینی قیمت BlockAI (USD)

ارزش BlockAI (BAI) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از BlockAI (BAI) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت BlockAI را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت BlockAI را بررسی کنید!

توکنومیکس BlockAI (BAI)

درک، توکنومیکس BlockAI (BAI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BAI بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره BlockAI (BAI)

امروز BlockAI (BAI) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای BAI به واحد USD برابر است با 0.12494 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی BAI نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی BAI نسبت به USD برابر است با $ 0.12494. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار BlockAI چقدر است؟
ارزش بازار BAI برابر است با $ 83.70K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش BAI چقدر است؟
عرضه در گردش BAI برابر است با 669.96K USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت BAI چقدر بوده است؟
BAI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.5 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت BAI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
BAI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.061623 USD رسید.
حجم معاملات BAI چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BAI برابر است با -- USD.
آیا BAI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد BAI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BAI مراجعه کنید.
به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به BlockAI (BAI)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

