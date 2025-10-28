BlockAIBAI چیست

The BlockAI project aims to democratize access to advanced AI tools and services by leveraging blockchain technology. It provides a decentralized platform that integrates various AI functionalities, including natural language processing, image generation, video summarization, and collaborative tools, accessible to a broad range of users. AI Tools and Services: Text & Chat: Access to models like OpenAI's ChatGPT, Orca, and Google Gemini. Image Generation: Use of models such as Dall-E and Stable Diffusion. Video Summarizer: Summarizes YouTube videos. Brainstorming & MindMap: Facilitates brainstorming sessions and visual mapping of ideas. Discussions: AI-driven discussions to explore specific topics. Blockchain Integration: $BAI Token: A utility token used for accessing services on the platform. Smart Contracts: Allows AI tasks to be initiated and results returned through blockchain-based contracts. Multichain Support: Compatibility with multiple blockchain networks like Waves, Base, and BNB Chain, ensuring broader accessibility and decentralized operations. Community-Driven Development: DAO Participation: Users can participate in decision-making through the BAI DAO, where voting power is based on platform usage rather than token holdings. Feedback and Surveys: Continuous user feedback and surveys guide the development and evolution of the platform. The long-term vision of BlockAI is to create a versatile, inclusive, and innovative digital ecosystem where both individuals and automated smart contracts can leverage AI to enhance various aspects of personal and professional life.

پیش‌ بینی قیمت BlockAI (USD)

BAI به ارزهای محلی

توکنومیکس BlockAI (BAI)

درک، توکنومیکس BlockAI (BAI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BAI بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره BlockAI (BAI) امروز BlockAI (BAI) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای BAI به واحد USD برابر است با 0.12494 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی BAI نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.12494 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی BAI نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار BlockAI چقدر است؟ ارزش بازار BAI برابر است با $ 83.70K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش BAI چقدر است؟ عرضه در گردش BAI برابر است با 669.96K USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت BAI چقدر بوده است؟ BAI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.5 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت BAI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ BAI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.061623 USD رسید. حجم معاملات BAI چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BAI برابر است با -- USD . آیا BAI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد BAI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BAI مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به BlockAI (BAI)