قیمت امروز Blink Galaxy

قیمت لحظه‌ ای Blink Galaxy (GQ) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.02% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GQ به USD برابر با $ 0 برای هر GQ می‌ باشد.

توکن Blink Galaxy در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 40,716 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 7.96B GQ می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GQ در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.090516 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GQ طی یک ساعت گذشته به میزان -0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -0.08% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Blink Galaxy (GQ)

ارزش بازار $ 40.72K$ 40.72K $ 40.72K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 41.19K$ 41.19K $ 41.19K سرمایه در گردش 7.96B 7.96B 7.96B عرضه کل 8,507,591,291.874492 8,507,591,291.874492 8,507,591,291.874492

ارزش بازار فعلی Blink Galaxy برابر است با $ 40.72K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش GQ برابر است با 7.96B، و عرضه کل آن 8507591291.874492 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 41.19K است.