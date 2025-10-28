Bitcoin Roller Coaster GuyBRCG چیست

Bitcoin Roller Coaster Guy ($BRCG) is a meme token on the Ethereum blockchain inspired by one of the first visual memes in cryptocurrency culture. Created in 2013, the "Roller Coaster Guy" animation became a widely recognized symbol of Bitcoin's price volatility. The $BRCG token aims to preserve this cultural artifact by bringing it on-chain through a community-owned ERC-20 token. The token has no taxes, renounced ownership, and permanently burned liquidity.

منبع Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG) وب سایت رسمی

BRCG به ارزهای محلی

توکنومیکس Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG)

درک، توکنومیکس Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BRCG بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG) امروز Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای BRCG به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی BRCG نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی BRCG نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Bitcoin Roller Coaster Guy چقدر است؟ ارزش بازار BRCG برابر است با $ 13.08K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش BRCG چقدر است؟ عرضه در گردش BRCG برابر است با 1.00T USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت BRCG چقدر بوده است؟ BRCG به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت BRCG در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ BRCG به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات BRCG چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BRCG برابر است با -- USD . آیا BRCG در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد BRCG در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BRCG مراجعه کنید.

