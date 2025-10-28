BeraFiBERAFI چیست

BeraFi is a DeFi platform built on Berachain, designed to simplify trading and asset management through account abstraction, social logins, and gas-sponsored transactions. It aggregates liquidity across Berachain DEXes to ensure optimal pricing and enables batch transactions, allowing users to swap multiple tokens in a single step. By removing traditional wallet setup requirements and streamlining approvals, BeraFi enhances accessibility and security. The platform’s automation reduces the need for manual interactions, making DeFi as intuitive as Web2 applications. BeraFi also introduces the $BERAFI token, which supports governance, liquidity incentives, and a buyback mechanism to sustain ecosystem growth. BeraFi is a DeFi platform built on Berachain, designed to simplify trading and asset management through account abstraction, social logins, and gas-sponsored transactions. It aggregates liquidity across Berachain DEXes to ensure optimal pricing and enables batch transactions, allowing users to swap multiple tokens in a single step. By removing traditional wallet setup requirements and streamlining approvals, BeraFi enhances accessibility and security. The platform’s automation reduces the need for manual interactions, making DeFi as intuitive as Web2 applications. BeraFi also introduces the $BERAFI token, which supports governance, liquidity incentives, and a buyback mechanism to sustain ecosystem growth.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع BeraFi (BERAFI) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت BeraFi (USD)

ارزش BeraFi (BERAFI) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از BeraFi (BERAFI) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت BeraFi را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت BeraFi را بررسی کنید!

BERAFI به ارزهای محلی

توکنومیکس BeraFi (BERAFI)

درک، توکنومیکس BeraFi (BERAFI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BERAFI بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره BeraFi (BERAFI) امروز BeraFi (BERAFI) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای BERAFI به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی BERAFI نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی BERAFI نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار BeraFi چقدر است؟ ارزش بازار BERAFI برابر است با $ 4.78K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش BERAFI چقدر است؟ عرضه در گردش BERAFI برابر است با 178.06M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت BERAFI چقدر بوده است؟ BERAFI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00315972 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت BERAFI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ BERAFI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات BERAFI چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BERAFI برابر است با -- USD . آیا BERAFI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد BERAFI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BERAFI مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به BeraFi (BERAFI)