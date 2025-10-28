Base IndexBINDEX چیست

$BINDEX is pioneering a new era of decentralized finance on the Base network — an actively managed, community-owned fund designed to give holders direct exposure to high-conviction plays, early launches, and Base-native opportunities without the need for constant research or trading. The philosophy is simple: you hold the token, the fund works for you. All profits, growth, and rewards are shared with the community of holders, with the ultimate goal of paying out 100% of the fund's value multiple times over the life of the project.

BINDEX به ارزهای محلی

توکنومیکس Base Index (BINDEX)

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Base Index (BINDEX) امروز Base Index (BINDEX) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای BINDEX به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی BINDEX نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی BINDEX نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Base Index چقدر است؟ ارزش بازار BINDEX برابر است با $ 167.86K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش BINDEX چقدر است؟ عرضه در گردش BINDEX برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت BINDEX چقدر بوده است؟ BINDEX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت BINDEX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ BINDEX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات BINDEX چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BINDEX برابر است با -- USD . آیا BINDEX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد BINDEX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BINDEX مراجعه کنید.

