aster dogADOG چیست

Fourmeme Successfully Launches Its First Aster Trading Pair: $ADOG In an exciting development for the crypto community, Fourmeme has successfully launched its first Aster trading pair: $ADOG. This marks a significant milestone for the project, showcasing both its commitment to innovation and its growing influence within the meme coin ecosystem. The listing of $ADOG on the Aster DEX (Decentralized Exchange) is not just a technical accomplishment—it's a signal of growing adoption and the beginning of a new chapter for both Fourmeme and Aster. Fourmeme, a community-driven meme token project, has been gaining attention for its unique approach to combining decentralized finance (DeFi) culture with viral internet trends. With a focus on humor, creativity, and user engagement, Fourmeme aims to stand out in the crowded meme coin space. The decision to launch $ADOG as its first trading pair on Aster reflects a strategic move to build early momentum on a fast-emerging blockchain network. Aster, known for its speed, low transaction costs, and scalability, provides the perfect environment for a meme coin like $ADOG to thrive. The launch of the $ADOG/Aster pair allows users to trade seamlessly and with minimal fees, making it attractive for early adopters, casual traders, and the crypto-curious. It also highlights Fourmeme's intention to build on emerging technologies rather than relying solely on legacy chains. The $ADOG token itself is themed around the classic "doge" meme, but with a futuristic and community-oriented twist. Holders of $ADOG can expect more than just memes and speculative value. The Fourmeme roadmap includes community rewards, staking, NFT integrations, and even future utility within upcoming mini-games and metaverse experiences. The launch has generated significant buzz on social media platforms like X (formerly Twitter) and Discord, where the Fourmeme community is actively expanding. Many see this move as the beginning of a new wave of meme-based projects that are not just for fun, but also feature serious tech and strong community values. With this first successful trading pair, Fourmeme has proven its capability to execute on its promises. If the $ADOG launch is any indication, this is a project to watch closely as the meme coin narrative continues to evolve in Web3.

منبع aster dog (ADOG) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت aster dog (USD)

ارزش aster dog (ADOG) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از aster dog (ADOG) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت aster dog را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت aster dog را بررسی کنید!

ADOG به ارزهای محلی

توکنومیکس aster dog (ADOG)

درک، توکنومیکس aster dog (ADOG) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ADOG بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره aster dog (ADOG) امروز aster dog (ADOG) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای ADOG به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی ADOG نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی ADOG نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار aster dog چقدر است؟ ارزش بازار ADOG برابر است با $ 594.53K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش ADOG چقدر است؟ عرضه در گردش ADOG برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت ADOG چقدر بوده است؟ ADOG به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00372484 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت ADOG در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ ADOG به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات ADOG چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ADOG برابر است با -- USD . آیا ADOG در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد ADOG در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ADOG مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به aster dog (ADOG)