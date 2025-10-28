قیمت لحظه‌ ای ApexToken امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت APX به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت APX را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای ApexToken امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت APX به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت APX را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو ApexToken

قیمت ApexToken (APX)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 APX به USD:

$0.00093259
$0.00093259$0.00093259
+0.20%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای ApexToken (APX)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:25:05 (UTC+8)

اطلاعات قیمت ApexToken (APX) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00208163
$ 0.00208163$ 0.00208163

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

+0.28%

-30.96%

-30.96%

قیمت لحظه‌ ای ApexToken (APX) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، APX در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته APX برابر با $ 0.00208163 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، APX در یک ساعت گذشته -0.00%، در 24 ساعت گذشته +0.28% و در 7 روز گذشته -30.96% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار ApexToken (APX)

$ 875.28K
$ 875.28K$ 875.28K

--
----

$ 27.97M
$ 27.97M$ 27.97M

938.54M
938.54M 938.54M

29,988,638,222.77815
29,988,638,222.77815 29,988,638,222.77815

ارزش بازار فعلی ApexToken برابر است با $ 875.28K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش APX برابر است با 938.54M، و عرضه کل آن 29988638222.77815 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 27.97M است.

تاریخچه قیمت ApexToken (APX) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت ApexToken به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت ApexToken به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت ApexToken به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت ApexToken به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0+0.28%
30 روز$ 0--
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

ApexTokenAPX چیست

ApexToken (APX) is the native utility token of the ApexProject, a decentralized ecosystem that integrates artificial intelligence (AI), decentralized finance (DeFi), and blockchain technologies. It is designed to support transactions, staking, governance, and rewards across the Apex ecosystem. Through APX, users can participate in community-driven innovation, contribute to decision-making, and access AI-powered services that aim to create a sustainable digital economy.

Launch and Technology

ApexToken was launched in January 2024 on the Binance Smart Chain (BEP20). The token contract provides compatibility with the BNB ecosystem and access to decentralized applications built on that network. The token supply is capped at approximately 29.9 billion APX, with a portion allocated to circulating supply and the remainder distributed through ecosystem incentives, staking, and development initiatives.

The technical foundation of ApexToken connects blockchain transparency with AI-powered models. A central element of this design is the “Neuron” framework—AI-powered nodes that generate decentralized predictions and data analysis. These neurons enable distributed decision-making, moving predictive modeling away from centralized providers toward a more community-governed model.

Mission and Objectives

The mission of ApexProject is to bridge AI and blockchain to encourage community participation and innovation. The project’s objectives focus on: • Democratizing access to AI by integrating predictive modeling into blockchain infrastructure. • Promoting transparent and decentralized governance through token-based voting. • Establishing a sustainable digital economy in which users are rewarded for participation and contribution.

By integrating AI capabilities with decentralized finance, ApexProject aims to address inefficiencies in predictive analytics and create a framework where individuals and organizations can both benefit from and contribute to machine learning outcomes.

Real-World Applications

APX serves as the primary utility token within the Apex ecosystem. Its functions extend across several use cases: • AI-driven predictions: APX powers decentralized platforms where users can access, contribute to, and validate AI models for forecasting across finance, logistics, and other industries. • DeFi participation: Holders can stake APX, provide liquidity, and earn rewards, enabling participation in decentralized financial activities. • Governance: APX enables community members to vote on development proposals, protocol upgrades, and allocation of resources. • Blockchain applications: The token supports integration into supply chain monitoring, digital identity management, and other use cases that benefit from blockchain transparency combined with AI-driven insights.

These applications demonstrate ApexToken’s role as more than a transactional asset, positioning it as a tool for active participation in shaping the ecosystem.

Founders and Team

ApexToken was founded by Abhijith Mani and Muziwandile Arthur, who lead a development team with expertise in blockchain engineering, AI modeling, and decentralized systems. The project benefits from backing by venture capital groups based in the United Arab Emirates, Russia, and Europe, providing both financial support and strategic partnerships.

The team’s stated vision is to create an ecosystem where blockchain infrastructure and AI-driven predictions reinforce one another, allowing for open innovation and broader adoption of decentralized technology.

Ecosystem Development

The roadmap for ApexToken includes the expansion of AI-powered Neurons, further integration with DeFi protocols, and broader adoption of APX in real-world applications. The project emphasizes community involvement, encouraging stakeholders to participate in governance, contribute to AI model development, and engage with decentralized applications built on the platform.

By combining blockchain’s transparency with AI’s predictive potential, ApexToken aims to build a digital economy in which incentives and governance are distributed to participants rather than concentrated in centralized entities.

پیش‌ بینی قیمت ApexToken (USD)

ارزش ApexToken (APX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از ApexToken (APX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت ApexToken را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت ApexToken را بررسی کنید!

APX به ارزهای محلی

توکنومیکس ApexToken (APX)

درک، توکنومیکس ApexToken (APX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده APX بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره ApexToken (APX)

امروز ApexToken (APX) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای APX به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی APX نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی APX نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار ApexToken چقدر است؟
ارزش بازار APX برابر است با $ 875.28K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش APX چقدر است؟
عرضه در گردش APX برابر است با 938.54M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت APX چقدر بوده است؟
APX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00208163 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت APX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
APX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات APX چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای APX برابر است با -- USD.
آیا APX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد APX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت APX مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:25:05 (UTC+8)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

