AnonymousCodingCultACC چیست

Anonymous Coding Cult (ACC) is a privacy-focused ecosystem built on the Solana blockchain. The project develops a suite of Telegram bots and mini-apps that provide practical, real-world utility for cryptocurrency users, with a core emphasis on user privacy and anonymous transactions. These include tools for purchasing gift cards, obtaining virtual credit cards, conducting cross-chain swaps via Monero, and running on-chain contests and volume strategies. ACC operates with a transparent, zero-tax contract and aims to deliver accessible, privacy-preserving blockchain tools without requiring personal data or KYC. All core utilities are integrated into Telegram for global accessibility.

منبع AnonymousCodingCult (ACC) وب سایت رسمی

ACC به ارزهای محلی

توکنومیکس AnonymousCodingCult (ACC)

درک، توکنومیکس AnonymousCodingCult (ACC) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ACC بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره AnonymousCodingCult (ACC) امروز AnonymousCodingCult (ACC) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای ACC به واحد USD برابر است با 0.09171 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی ACC نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.09171 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی ACC نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار AnonymousCodingCult چقدر است؟ ارزش بازار ACC برابر است با $ 623.85K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش ACC چقدر است؟ عرضه در گردش ACC برابر است با 6.80M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت ACC چقدر بوده است؟ ACC به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.188123 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت ACC در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ ACC به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.02861669 USD رسید. حجم معاملات ACC چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ACC برابر است با -- USD . آیا ACC در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد ACC در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ACC مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به AnonymousCodingCult (ACC)