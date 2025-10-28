قیمت لحظه‌ ای Altered State Machine امروز برابر است با 0.00433785 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ASTO به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ASTO را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Altered State Machine امروز برابر است با 0.00433785 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ASTO به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ASTO را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره ASTO

اطلاعات قیمت ASTO

وب‌سایت رسمی ASTO

توکنومیکس ASTO

پیش‌بینی قیمت ASTO

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Altered State Machine

قیمت Altered State Machine (ASTO)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 ASTO به USD:

$0.00433785
$0.00433785$0.00433785
-0.70%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Altered State Machine (ASTO)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:53:30 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Altered State Machine (ASTO) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00430131
$ 0.00430131$ 0.00430131
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00438669
$ 0.00438669$ 0.00438669
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00430131
$ 0.00430131$ 0.00430131

$ 0.00438669
$ 0.00438669$ 0.00438669

$ 0.890471
$ 0.890471$ 0.890471

$ 0.00414492
$ 0.00414492$ 0.00414492

+0.46%

-0.71%

+2.46%

+2.46%

قیمت لحظه‌ ای Altered State Machine (ASTO) برابر است با $0.00433785. در 24 ساعت گذشته، ASTO در بازه قیمتی حداقل $ 0.00430131 تا حداکثر $ 0.00438669 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته ASTO برابر با $ 0.890471 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00414492 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، ASTO در یک ساعت گذشته +0.46%، در 24 ساعت گذشته -0.71% و در 7 روز گذشته +2.46% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Altered State Machine (ASTO)

$ 3.56M
$ 3.56M$ 3.56M

--
----

$ 10.34M
$ 10.34M$ 10.34M

821.19M
821.19M 821.19M

2,384,000,000.0
2,384,000,000.0 2,384,000,000.0

ارزش بازار فعلی Altered State Machine برابر است با $ 3.56M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ASTO برابر است با 821.19M، و عرضه کل آن 2384000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 10.34M است.

تاریخچه قیمت Altered State Machine (ASTO) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Altered State Machine به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Altered State Machine به USD به میزان $ -0.0002133133 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Altered State Machine به USD به میزان $ -0.0016788750 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Altered State Machine به USD به میزان $ -0.004996410208799263 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-0.71%
30 روز$ -0.0002133133-4.91%
60 روز$ -0.0016788750-38.70%
90 روز$ -0.004996410208799263-53.52%

Altered State MachineASTO چیست

ASTO is the official token ticker of the Altered State Token, the ERC-20 utility token native to the Altered State Machine protocol and ecosystem. As a governance token, ASTO is also your ticket to Governance of the ASM protocol via the ElderDAO, which is currently still in development.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Altered State Machine (ASTO)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Altered State Machine (USD)

ارزش Altered State Machine (ASTO) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Altered State Machine (ASTO) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Altered State Machine را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Altered State Machine را بررسی کنید!

ASTO به ارزهای محلی

توکنومیکس Altered State Machine (ASTO)

درک، توکنومیکس Altered State Machine (ASTO) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ASTO بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Altered State Machine (ASTO)

امروز Altered State Machine (ASTO) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای ASTO به واحد USD برابر است با 0.00433785 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی ASTO نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی ASTO نسبت به USD برابر است با $ 0.00433785. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Altered State Machine چقدر است؟
ارزش بازار ASTO برابر است با $ 3.56M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش ASTO چقدر است؟
عرضه در گردش ASTO برابر است با 821.19M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت ASTO چقدر بوده است؟
ASTO به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.890471 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت ASTO در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
ASTO به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00414492 USD رسید.
حجم معاملات ASTO چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ASTO برابر است با -- USD.
آیا ASTO در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد ASTO در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ASTO مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:53:30 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Altered State Machine (ASTO)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,911.64
$113,911.64$113,911.64

-0.92%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,092.85
$4,092.85$4,092.85

-1.91%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05411
$0.05411$0.05411

-2.87%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.23
$201.23$201.23

+0.55%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.1035
$4.1035$4.1035

-20.87%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,092.85
$4,092.85$4,092.85

-1.91%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,911.64
$113,911.64$113,911.64

-0.92%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.23
$201.23$201.23

+0.55%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6321
$2.6321$2.6321

-1.09%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,136.98
$1,136.98$1,136.98

-0.58%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001000
$0.001000$0.001000

+66.66%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001519
$0.0000000000000001519$0.0000000000000001519

+1,293.57%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000388
$0.0000000000388$0.0000000000388

+280.39%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1638
$0.1638$0.1638

+227.60%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04471
$0.04471$0.04471

+123.55%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01933
$0.01933$0.01933

+93.30%