Aesyx DollarAXD چیست

پیش‌ بینی قیمت Aesyx Dollar (USD)

ارزش Aesyx Dollar (AXD) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Aesyx Dollar (AXD) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Aesyx Dollar را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Aesyx Dollar را بررسی کنید!

AXD به ارزهای محلی

توکنومیکس Aesyx Dollar (AXD)

درک، توکنومیکس Aesyx Dollar (AXD) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده AXD بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Aesyx Dollar (AXD) امروز Aesyx Dollar (AXD) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای AXD به واحد USD برابر است با 0.985764 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی AXD نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.985764 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی AXD نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Aesyx Dollar چقدر است؟ ارزش بازار AXD برابر است با $ 497.27K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش AXD چقدر است؟ عرضه در گردش AXD برابر است با 504.49K USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت AXD چقدر بوده است؟ AXD به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.072 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت AXD در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ AXD به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.952838 USD رسید. حجم معاملات AXD چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای AXD برابر است با -- USD . آیا AXD در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد AXD در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت AXD مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Aesyx Dollar (AXD)