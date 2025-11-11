با بینش‌ های کلیدی در مورد Jump Tom (JUMP)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت Jump Tom (JUMP)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

جامپ تام (Jump Tom)‌یک بازی بلاکچین نوآورانه است که مکانیک پرش کلاسیک را با مدل اقتصادی وب 3 ترکیب می‌کند و بر روی اکوسیستم زنجیره BNB مستقر شده است. این بازی که از بازی پرطرفدار جهانی "جامپ جامپ" الهام گرفته شده است، گیم‌ پلی را با کنترل‌ های بهینه شده توسط هوش مصنوعی بهبود می‌ بخشد و رقابت غیرمتمرکز PVP + مشوق‌ های دو مسیره را معرفی می‌کند و مرزهای "بازی برای کسب درآمد" را از نو تعریف می‌کند.

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

درک اقتصاد توکنی Jump Tom (JUMP) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

تاریخچه قیمت Jump Tom (JUMP) تحلیل تاریخچه قیمت JUMP به کاربران کمک می‌ کند تا حرکات گذشته بازار، سطوح حمایت/مقاومت کلیدی و الگوهای نوسان را درک کنند. چه در حال پیگیری بالاترین قیمت‌ های تاریخی باشید و چه در حال شناسایی روندها، داده‌ های تاریخی بخش مهمی از پیش‌ بینی قیمت و تحلیل تکنیکال هستند. همین حالا تاریخچه قیمت JUMP را بررسی کنید!