اطلاعات Jump Tom (JUMP).
جامپ تام (Jump Tom)یک بازی بلاکچین نوآورانه است که مکانیک پرش کلاسیک را با مدل اقتصادی وب 3 ترکیب میکند و بر روی اکوسیستم زنجیره BNB مستقر شده است. این بازی که از بازی پرطرفدار جهانی "جامپ جامپ" الهام گرفته شده است، گیم پلی را با کنترل های بهینه شده توسط هوش مصنوعی بهبود می بخشد و رقابت غیرمتمرکز PVP + مشوق های دو مسیره را معرفی میکند و مرزهای "بازی برای کسب درآمد" را از نو تعریف میکند.
توکنومیکس Jump Tom (JUMP): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده
درک اقتصاد توکنی Jump Tom (JUMP) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.
معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها:
کل عرضه:
حداکثر تعداد توکنهای JUMP که ایجاد شده اند یا خواهند شد.
منبع تغذیه در گردش:
تعداد توکن هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است.
حداکثر عرضه:
محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن های JUMP که می توانند وجود داشته باشند.
ارزش گذاری کاملاً رقیق شده (FDV):
به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می شود و پیش بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن ها در گردش باشند، ارائه می دهد.
نرخ تورم:
نشان می دهد که توکن های جدید با چه سرعتی معرفی می شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می گذارند.
چرا این معیارها برای معامله گران مهم هستند؟
عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر.
محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت.
توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز.
ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال های احتمالی ارزش گذاری بیش از حد.
حالا که اقتصاد توکنی JUMP را درک کردید، قیمت زنده توکن JUMP را بررسی کنید!
تاریخچه قیمت Jump Tom (JUMP)
تحلیل تاریخچه قیمت JUMP به کاربران کمک می کند تا حرکات گذشته بازار، سطوح حمایت/مقاومت کلیدی و الگوهای نوسان را درک کنند. چه در حال پیگیری بالاترین قیمت های تاریخی باشید و چه در حال شناسایی روندها، داده های تاریخی بخش مهمی از پیش بینی قیمت و تحلیل تکنیکال هستند.
پیش بینی قیمت JUMP
میخواهید بدانید که JUMP به کجا می رود؟ صفحه پیش بینی قیمت JUMP ما، احساسات بازار، روندهای تاریخی و شاخص های فنی را ترکیب می کند تا یک چشم انداز آینده نگر ارائه دهد.
