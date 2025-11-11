با بینش‌ های کلیدی در مورد Swarm Network (TRUTH)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت Swarm Network (TRUTH)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

شبکه Swarm لایه‌ی اوراکل حفظ‌کننده‌ی حریم خصوصی است که توسط هوش مصنوعی (AI) اداره می‌شود. ما با تبدیل داده‌های خصوصی دلخواه به منطق قابل‌تأیید روی زنجیره به‌صورت بی‌درنگ و بدون افشای داده، به 99% از داده‌های ارزشمندی که در حال حاضر برای Web3 غیرقابل‌دسترس است دسترسی باز می‌کنیم.

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

درک اقتصاد توکنی Swarm Network (TRUTH) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

نحوه خرید TRUTH آیا علاقه‌ مند به اضافه کردن Swarm Network (TRUTH) به سبد خرید خود هستید؟ MEXC از روش‌ های مختلفی برای خرید TRUTH، از جمله کارت‌ های اعتباری، حواله‌ های بانکی و معاملات همتا به همتا، پشتیبانی می‌ کند. چه مبتدی باشید و چه حرفه‌ ای، MEXC خرید ارزهای دیجیتال را آسان و ایمن می‌ کند. همین حالا یاد بگیرید که چگونه TRUTH را از MEXC خریداری کنید!

تاریخچه قیمت Swarm Network (TRUTH) تحلیل تاریخچه قیمت TRUTH به کاربران کمک می‌ کند تا حرکات گذشته بازار، سطوح حمایت/مقاومت کلیدی و الگوهای نوسان را درک کنند. چه در حال پیگیری بالاترین قیمت‌ های تاریخی باشید و چه در حال شناسایی روندها، داده‌ های تاریخی بخش مهمی از پیش‌ بینی قیمت و تحلیل تکنیکال هستند. همین حالا تاریخچه قیمت TRUTH را بررسی کنید!