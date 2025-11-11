اقتصاد توکنی Velvet (VELVET)

اقتصاد توکنی Velvet (VELVET)

با بینش‌ های کلیدی در مورد Velvet (VELVET)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-11-11 15:35:07 (UTC+8)
USD

اقتصاد توکنی و تحلیل قیمت Velvet (VELVET)

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت Velvet (VELVET)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

ارزش بازار:
$ 24.90M
$ 24.90M$ 24.90M
کل عرضه:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
منبع تغذیه در گردش:
$ 124.16M
$ 124.16M$ 124.16M
ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):
$ 200.52M
$ 200.52M$ 200.52M
بالاترین رکورد تمام دوران:
$ 0.32285
$ 0.32285$ 0.32285
پایین‌ ترین رکورد تمام دوران:
$ 0.032064654757022706
$ 0.032064654757022706$ 0.032064654757022706
قیمت فعلی:
$ 0.20052
$ 0.20052$ 0.20052

اطلاعات Velvet (VELVET).

Velvet یک سیستم‌عامل DeFAI است که تحقیق، معامله و مدیریت پورتفولیو روی زنجیره را ساده‌سازی می‌کند. اپلیکیشن Velvet روی شبکه‌های BNB Chain، Base، سولانا، اتریوم و Sonic فعال است و بیش از 100,000 کاربر در آن به معامله و اجرای استراتژی‌های دیفای مشغول‌اند. این اپ یک هوش مصنوعی همیار چندعاملی (Multi-Agent AI Co-Pilot) دارد که با استفاده از زبان طبیعی به کاربران در کشف، تحلیل و اجرای فرصت‌های جدید کمک می‌کند. زیرساخت Velvet همچنین به دیگران امکان می‌دهد استراتژی‌های توکنیزه‌شده دیفای ایجاد کرده و از طریق رابط کاربری یا API مدیریت کنند؛ تاکنون بیش از 10,000 خزانه (Vault) توسط اینفلوئنسرها، تریدرها و صندوق‌های پوشش ریسک ارز دیجیتال ایجاد شده است.

وب‌ سایت رسمی:
https://velvet.capital
وایت پیپر
https://docs.velvet.capital
کاوشگر بلوک:
https://bscscan.com/token/0x8b194370825E37b33373e74A41009161808C1488

توکنومیکس Velvet (VELVET): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده

درک اقتصاد توکنی Velvet (VELVET) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها:

کل عرضه:

حداکثر تعداد توکن‌های VELVET که ایجاد شده‌ اند یا خواهند شد.

منبع تغذیه در گردش:

تعداد توکن‌ هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است.

حداکثر عرضه:

محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن‌ های VELVET که می‌ توانند وجود داشته باشند.

ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

نرخ تورم:

نشان می‌ دهد که توکن‌ های جدید با چه سرعتی معرفی می‌ شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می‌ گذارند.

چرا این معیارها برای معامله‌ گران مهم هستند؟

عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر.

محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت.

توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز.

ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال‌ های احتمالی ارزش‌ گذاری بیش از حد.

حالا که اقتصاد توکنی VELVET را درک کردید، قیمت زنده توکن VELVET را بررسی کنید!

نحوه خرید VELVET

آیا علاقه‌ مند به اضافه کردن Velvet (VELVET) به سبد خرید خود هستید؟ MEXC از روش‌ های مختلفی برای خرید VELVET، از جمله کارت‌ های اعتباری، حواله‌ های بانکی و معاملات همتا به همتا، پشتیبانی می‌ کند. چه مبتدی باشید و چه حرفه‌ ای، MEXC خرید ارزهای دیجیتال را آسان و ایمن می‌ کند.

تاریخچه قیمت Velvet (VELVET)

تحلیل تاریخچه قیمت VELVET به کاربران کمک می‌ کند تا حرکات گذشته بازار، سطوح حمایت/مقاومت کلیدی و الگوهای نوسان را درک کنند. چه در حال پیگیری بالاترین قیمت‌ های تاریخی باشید و چه در حال شناسایی روندها، داده‌ های تاریخی بخش مهمی از پیش‌ بینی قیمت و تحلیل تکنیکال هستند.

پیش‌ بینی قیمت VELVET

می‌خواهید بدانید که VELVET به کجا می‌ رود؟ صفحه پیش‌ بینی قیمت VELVET ما، احساسات بازار، روندهای تاریخی و شاخص‌ های فنی را ترکیب می‌ کند تا یک چشم‌ انداز آینده‌ نگر ارائه دهد.

چرا باید MEXC را انتخاب کنید؟

پلتفرم MEXC یکی از برترین صرافی‌ های ارز دیجیتال در جهان است که مورد اعتماد میلیون‌ ها کاربر در سراسر جهان است. چه مبتدی باشید و چه حرفه‌ ای، MEXC ساده‌ ترین راه برای انجام معاملات ارز دیجیتال برای شماست.

بیش از 4,000 جفت معاملاتی در بازارهای اسپات و فیوچرز
سریع‌ ترین لیست شدن توکن در بین صرافی‌ های متمرکز (CEX)
رتبه اول لیکوئیدیتی در سراسر بازار
کمترین هزینه، پشتیبانی 24 ساعته در هفت روز از هفته از مشتریان
شفافیت بیش از 100% در ذخیره توکن برای وجوه کاربران
آستانه بسیار پایین: خرید ارز دیجیتال فقط با 1 USDT
mc_how_why_title
خرید کریپتو فقط با 1 USDT: ساده ترین راه شما به دنیای ارز های دیجیتال!

سلب مسئولیت

داده‌های توکنومیکس در این صفحه از منابع شخص ثالث است. MEXC صحت آن را تضمین نمی‌ کند. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری، تحقیقات کاملی انجام دهید.

لطفاً توافقنامه کاربری و سیاست حفظ حریم خصوصی را مطالعه و درک کنید.