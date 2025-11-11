Velvet یک سیستم‌عامل DeFAI است که تحقیق، معامله و مدیریت پورتفولیو روی زنجیره را ساده‌سازی می‌کند. اپلیکیشن Velvet روی شبکه‌های BNB Chain، Base، سولانا، اتریوم و Sonic فعال است و بیش از 100,000 کاربر در آن به معامله و اجرای استراتژی‌های دیفای مشغول‌اند. این اپ یک هوش مصنوعی همیار چندعاملی (Multi-Agent AI Co-Pilot) دارد که با استفاده از زبان طبیعی به کاربران در کشف، تحلیل و اجرای فرصت‌های جدید کمک می‌کند. زیرساخت Velvet همچنین به دیگران امکان می‌دهد استراتژی‌های توکنیزه‌شده دیفای ایجاد کرده و از طریق رابط کاربری یا API مدیریت کنند؛ تاکنون بیش از 10,000 خزانه (Vault) توسط اینفلوئنسرها، تریدرها و صندوق‌های پوشش ریسک ارز دیجیتال ایجاد شده است.