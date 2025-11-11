اقتصاد توکنی StablR USD (USDR)

اقتصاد توکنی StablR USD (USDR)

با بینش‌ های کلیدی در مورد StablR USD (USDR)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-11-11 15:34:56 (UTC+8)
USD

اقتصاد توکنی و تحلیل قیمت StablR USD (USDR)

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت StablR USD (USDR)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

ارزش بازار:
$ 9.39M
$ 9.39M$ 9.39M
کل عرضه:
$ 9.40M
$ 9.40M$ 9.40M
منبع تغذیه در گردش:
$ 9.40M
$ 9.40M$ 9.40M
ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):
$ 9.39M
$ 9.39M$ 9.39M
بالاترین رکورد تمام دوران:
$ 1.804
$ 1.804$ 1.804
پایین‌ ترین رکورد تمام دوران:
$ 0.980782166260219
$ 0.980782166260219$ 0.980782166260219
قیمت فعلی:
$ 0.998
$ 0.998$ 0.998

اطلاعات StablR USD (USDR).

StablR USD (USDR) یک استیبل‌کوین پشتیبانی‌شده توسط دلار آمریکا و مطابق با مقررات MiCAR است، که به ارزش دلار آمریکا متصل بوده و با نسبت 1:1 قابل بازخرید است. این استیبل‌کوین با ارز فیات و اوراق قرضه دولتی کوتاه‌مدت پشتوانه‌سازی شده است. هدف اصلی USDR ارائه یک جایگزین دیجیتال برای اشکال سنتی پول است که کارآمدتر، ایمن‌تر و در دسترس‌تر باشد. USDR می‌تواند به‌عنوان یک وسیله مبادله، ذخیره ارزش و واحد شمارش مورد استفاده قرار گیرد. برخی از کاربردهای اصلی USDR شامل انجام پرداخت‌های سریع‌تر و ارزان‌تر، تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی (مبادلات ارزی)، و ایجاد سیستم‌های مالی انعطاف‌پذیرتر و مقاوم‌تر است.

وب‌ سایت رسمی:
https://stablr.com
وایت پیپر
https://www.stablr.com/whitepaper/StablR_EMI_Whitepaper_USD_V2.0_SIGNED.pdf
کاوشگر بلوک:
https://etherscan.io/token/0x7b43e3875440b44613dc3bc08e7763e6da63c8f8

توکنومیکس StablR USD (USDR): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده

درک اقتصاد توکنی StablR USD (USDR) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها:

کل عرضه:

حداکثر تعداد توکن‌های USDR که ایجاد شده‌ اند یا خواهند شد.

منبع تغذیه در گردش:

تعداد توکن‌ هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است.

حداکثر عرضه:

محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن‌ های USDR که می‌ توانند وجود داشته باشند.

ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

نرخ تورم:

نشان می‌ دهد که توکن‌ های جدید با چه سرعتی معرفی می‌ شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می‌ گذارند.

چرا این معیارها برای معامله‌ گران مهم هستند؟

عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر.

محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت.

توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز.

ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال‌ های احتمالی ارزش‌ گذاری بیش از حد.

حالا که اقتصاد توکنی USDR را درک کردید، قیمت زنده توکن USDR را بررسی کنید!

نحوه خرید USDR

آیا علاقه‌ مند به اضافه کردن StablR USD (USDR) به سبد خرید خود هستید؟ MEXC از روش‌ های مختلفی برای خرید USDR، از جمله کارت‌ های اعتباری، حواله‌ های بانکی و معاملات همتا به همتا، پشتیبانی می‌ کند. چه مبتدی باشید و چه حرفه‌ ای، MEXC خرید ارزهای دیجیتال را آسان و ایمن می‌ کند.

تاریخچه قیمت StablR USD (USDR)

تحلیل تاریخچه قیمت USDR به کاربران کمک می‌ کند تا حرکات گذشته بازار، سطوح حمایت/مقاومت کلیدی و الگوهای نوسان را درک کنند. چه در حال پیگیری بالاترین قیمت‌ های تاریخی باشید و چه در حال شناسایی روندها، داده‌ های تاریخی بخش مهمی از پیش‌ بینی قیمت و تحلیل تکنیکال هستند.

پیش‌ بینی قیمت USDR

می‌خواهید بدانید که USDR به کجا می‌ رود؟ صفحه پیش‌ بینی قیمت USDR ما، احساسات بازار، روندهای تاریخی و شاخص‌ های فنی را ترکیب می‌ کند تا یک چشم‌ انداز آینده‌ نگر ارائه دهد.

چرا باید MEXC را انتخاب کنید؟

پلتفرم MEXC یکی از برترین صرافی‌ های ارز دیجیتال در جهان است که مورد اعتماد میلیون‌ ها کاربر در سراسر جهان است. چه مبتدی باشید و چه حرفه‌ ای، MEXC ساده‌ ترین راه برای انجام معاملات ارز دیجیتال برای شماست.

بیش از 4,000 جفت معاملاتی در بازارهای اسپات و فیوچرز
سریع‌ ترین لیست شدن توکن در بین صرافی‌ های متمرکز (CEX)
رتبه اول لیکوئیدیتی در سراسر بازار
کمترین هزینه، پشتیبانی 24 ساعته در هفت روز از هفته از مشتریان
شفافیت بیش از 100% در ذخیره توکن برای وجوه کاربران
آستانه بسیار پایین: خرید ارز دیجیتال فقط با 1 USDT
mc_how_why_title
خرید کریپتو فقط با 1 USDT: ساده ترین راه شما به دنیای ارز های دیجیتال!

سلب مسئولیت

داده‌های توکنومیکس در این صفحه از منابع شخص ثالث است. MEXC صحت آن را تضمین نمی‌ کند. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری، تحقیقات کاملی انجام دهید.

لطفاً توافقنامه کاربری و سیاست حفظ حریم خصوصی را مطالعه و درک کنید.