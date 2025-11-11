StablR USD (USDR) یک استیبل‌کوین پشتیبانی‌شده توسط دلار آمریکا و مطابق با مقررات MiCAR است، که به ارزش دلار آمریکا متصل بوده و با نسبت 1:1 قابل بازخرید است. این استیبل‌کوین با ارز فیات و اوراق قرضه دولتی کوتاه‌مدت پشتوانه‌سازی شده است. هدف اصلی USDR ارائه یک جایگزین دیجیتال برای اشکال سنتی پول است که کارآمدتر، ایمن‌تر و در دسترس‌تر باشد. USDR می‌تواند به‌عنوان یک وسیله مبادله، ذخیره ارزش و واحد شمارش مورد استفاده قرار گیرد. برخی از کاربردهای اصلی USDR شامل انجام پرداخت‌های سریع‌تر و ارزان‌تر، تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی (مبادلات ارزی)، و ایجاد سیستم‌های مالی انعطاف‌پذیرتر و مقاوم‌تر است.