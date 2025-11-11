لومبارد (Lombard) در حال ساخت بازارهای سرمایه بیت‌کوین درون‌زنجیره‌ای است تا پتانسیل کامل این دارایی تعیین‌کننده این نسل را آزاد کند. این شرکت که در سال 2024 تأسیس شد، با LBTC - بیت‌کوین پیشرو با بازده بالا که توسط یک کنسرسیوم غیرمتمرکز از 14 موسسه دارایی دیجیتال تضمین شده است - که امروز به عنوان بزرگترین LST بیت‌کوین شناخته می‌شود، پیشگام ادغام بیت‌کوین در DeFi بود. لومبارد در حال توسعه زیرساخت‌های کامل برای تسریع پذیرش بیت‌کوین درون‌زنجیره‌ای برای دارندگان، پروتکل‌ها و پلتفرم‌ها است که دارایی‌های بیت‌کوین، یک SDK استیکینگ و خدمات پشتیبانی را در بر می‌گیرد. این شرکت توسط رهبران دارایی‌های دیجیتال، از جمله پروتکل‌ها، موسسات و صرافی‌های برتر DeFi ساخته و پشتیبانی می‌شود.